BTG Fabrika Müdürü Işıker: “Gaz beton, depreme karşı koruma sağlıyor”

Eray ŞEN



OSMANİYE - BTG Fabrika Müdürü Beşir Işıker, ‘gaz beton’ olarak bilinen ürünün bir tür ‘gözenekli beton’ olduğunu, Türkiye’de beş firmanın üretimini yaptığını söyledi. Gaz betonu tuğla ve briketten ayıran özelliklerin ‘hafiflik ve sıcağı-soğuğu izole etmesi’ olduğunu ifade eden Işıker, “İyi bir izolasyon malzemesidir, ayrıca sudan hafiftir, suya atılınca yüzer.

Bir başka özelliği depreme karşı dayanım sağlamasıdır. Gaz beton duvar panelinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) testlerini yaptık. Panele 1.500 kilogram yük verdiğimizde, 10-15 santim esnedi ve geri döndü. Dolayısıyla depreme karşı hem yük hem esneklik açısından koruma sağlıyor” diye konuştu.

“1.000 dereceye kadar sıcaklıkta yanmıyor”

Ürünün aynı zamanda ‘A-1 yanmaz sınıfında’ olduğunun altını çizen Işıker, “Aleve maruz kaldığında yanmıyor. Kendi laboratuvarlarımızda test ettik; bünyesindeki suyu kaybetmediği sürece 1.000 dereceye kadar dayanıyor. Çoğu firmaların kazanı 1.500 dereceleri görüyor, kazana ateş betonunu sıvamadan önce gaz beton döşüyor ve sıcaklığın dışarı verilmesini önlüyorlar. Fırıncılar fırını yakmadan önce içerisine gaz beton döşüyor, sonra taşla kaplıyor. Fırın yakıldığında; dışarıya, komşuya, üst kata, yan kata sıcaklık gitmiyor” ifadesini kullandı.

Fabrika olarak 450 bin metreküp üretim yaptıklarını açıklayan Işıker, “Bunun 50 bin metreküpü donatılı ürün, yani duvar, döşeme ya da çatı paneli gibi ürünler. Bunların içerisinde çelik hasırlar var, dolayısıyla dayanıklılığı yüksek, güçlendirilmiş bir yapıya sahip. Fabrikaların dış duvar yüksekliği 15-20 metre olsa bile, kolon-kiriş geçmeden, panelleri üst üste döşeyip çıkabiliyorlar. Ürün yağmura ya da neme maruz kaldıkça daha sağlam hale geliyor” dedi.

“Kırma-elemeden, çelik hasır üretimine kadar entegre yapıdayız”

Işıker, üretim tesisleri hakkında şu bilgileri verdi. “Tesisimiz 16 dönüm, toplam arazimiz 100 dönüm. Kapasitemiz yılda 450 bin metreküp ve kapasitenin tamamına yakınını kullanıyoruz. Ayrıca 50 bin metreküpe yakın panel üretiyoruz ancak daha fazla kapasiteye sahibiz. Panellerde kullanılan çelik hasırları da üretiyoruz. Çelik çekme, kesme, doğrultma ve kaynatma makinelerimiz, yıllık 150-200 bin metreküp kapasiteli.

Sektörde faaliyet gösteren her fabrika, bizde olduğu gibi entegre yapıda değil. Kırma-eleme tesisimiz de var, gelen hammadde burada işlenir. Hammaddeyi kendimiz işleyerek kaliteyi yüksek tutuyoruz. Gaz betonun duvarda uygulanması için gerekli yapıştırıcıyı da üretiyoruz. Yapıştırıcıda yıllık 11 bin tonun üzerinde üretimimiz var. İleride ‘betopan’ denilen dış cephe kaplama üretimiyle ilgili yatırım planlıyoruz.”

“İsrail’de ‘Betong’ markası ile pazara ürün sunuyoruz”

Yaklaşık 130 kişi istihdam ettiklerini, üretimlerinin yarıdan fazlasını ihraç ettiklerini bildiren Işıker, şöyle devam etti: “İsrail, Yunanistan, Lübnan, İspanya, Irak ve Kıbrıs’a ürün gönderiyoruz. İsrail’in özellikle çevresel hassasiyetlerle ilgili standartları var ve bunlarla ilgili bütün belgeleri aldık. Ürünlerimiz, İsrail’de ‘Betong’ markası ile satılıyor. Yurt dışı yeni pazarlar olarak Almanya, İrlanda ve bazı diğer Avrupa ülkeleri ile temas halindeyiz, yakında oralarda ihracata başlamayı planlıyoruz. Toplam ihracatımız yılda 14 milyon dolara yakın.”