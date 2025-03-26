BTSO Başkanı Burkay: “Sanayi, dijital teknolojilerle entegre olmalı”

EKONOMİ/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bursa Business School’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticarette dönüşüm sürecinin hızlandığını vurguladı.

Burkay, dünyada sanayi devrimini andıran büyük bir değişim yaşandığını belirterek, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayi, uzay ve havacılık gibi stratejik alanlarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Bursa’nın bu dönüşümde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Burkay, “Bursa, Türkiye’nin ekonomik yapısında her zaman ilk beşte yer aldı. Üretim gücümüz ve girişimcilik anlayışımızla ülkemizin dönüşümüne öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BTSO’nun 2013’te 16 stratejik projeyle yola çıktığını ve bugün 60’tan fazla projeyi hayata geçirdiğini belirten Burkay, “TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM, Model Fabrika, Mutfak Akademi ve Bursa Business School gibi projelerle sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne yön verdik” dedi. Özellikle TEKNOSAB ile sanayinin geleceğini şekillendirdiklerini, GUHEM’in Avrupa’nın en büyük interaktif eğitim merkezlerinden biri olduğunu ve BUTEKOM’da yüksek katma değerli üretime yönelik mükemmeliyet merkezleri kurduklarını dile getiren Burkay, “Elektrikli araç teknolojilerinde öncü projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.

Bursa Business School’un (BBS) da Türkiye’nin en büyük renovasyon projelerinden biri olduğunu belirten Burkay, “Burası iş dünyasının eğitim üssü haline geldi. Önümüzdeki dönemde inşaat, enerji, bilişim gibi alanlarda 20’den fazla ulusal ve uluslararası zirve düzenleyerek Bursa Business School’u Türkiye’nin Davos’u yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni projeler hayata geçirilecek

Sanayileşmenin artık dijital teknolojilerle entegre olması gerektiğine dikkat çeken Burkay, “Bilişim ve yapay zekâ olmadan sanayide başarı sağlamak imkânsız hale geldi. İş modelimizi dijital dünyayla birleştirmemiz gerekiyor” dedi. BTSO olarak girişim sermayesi yatırım fonu projesiyle yeni bir iş modeli oluşturduklarını belirten Burkay, yenilikçi projelerin bu fonla destekleneceğini söyledi.

Burkay ayrıca 2030 vizyonu kapsamında sanayi ve ticaret altyapısını güçlendirecek projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. KOBİ OSB, Organize Ticaret ve Organize Konut Bölgeleri, Gıda İhtisas OSB ve Yeni Fuar Merkezi gibi projelerin hayata geçirileceğini açıklayan Burkay, “Bu yatırımlar Bursa’nın küresel rekabet gücünü artırarak şehrimizi dünyanın en önemli üretim, ticaret ve inovasyon merkezlerinden biri haline getirecek” dedi.