BTSO ve bakanlık mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzaladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) müşterek komiteler toplantısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımı ile gerçekleştirilirken toplantının sonunda mesleki eğitimde işbirliği yapmak adına bir protokol imzalandı. Toplantıdaki konuşmasında mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Tekin, asgari ücretin yüzde 30'u ve 50'si kadar, iş yerine uygulamaya giden çocuklara staj ücreti ödemeyi yasal düzenlemeyle hayata geçirdiklerini anlattı.

Sektörün talepleri doğrultusunda meslek hastalık ve iş kazalarına karşı çocuklara sigorta yaptıklarını anımsatan Bakan Tekin, "Bunlar, 2014-2018 yılları arasında birçoğu toplumsal ve siyasal eleştirilere, muhalefet tarafından yapılan eleştirilere rağmen hayata geçirdiğimiz radikal dönüşüm hamleleriydi" dedi.

“Radikal kararlar almaya devam edeceğiz”

Mesleki eğitimde atılan bazı adımlar nedeniyle çokça eleştirildiğini hatırlatan Bakan Tekin, “'Mesleki ve teknik eğitimde siz çocuk işçilik yaptırıyorsunuz, çocukları iş dünyasının emrine veriyorsunuz.' diyorlar. Ben de diyorum ki böyle bir şey yapmıyoruz. Çocuklarımızın meslek sahibi olması için, ülkemizde nitelikli, vasıflı eleman ihtiyacını gidermek için çocuklarımızın iş yerlerinde beceri kazanmasını, iş yerlerinde kendilerini nitelikli eğitim alacak hale getirmelerini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Eleştirilere aldırmadan eğitim kalitesini yükseltmek için radikal kararlar almaya devam edeceklerinin altını çizen Tekin, "Bu yaz yayınladığımız mesleki ve teknik politika belgesiyle sektör temsilcilerine bu anlamda inanılmaz bir alan açıyoruz. Büyük istihdam yapan büyük sanayi tesislerinin içinde neredeyse okul açıyoruz. Derdimiz, bu ülkenin öğretim altyapısının gelişmesine katkıda bulunmak. Ben bu ülkenin milli gelirinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin üretim kapasitesinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin çocuklarının hızla değişen dünyaya adapte olmasını istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay arasında işbirliği protokolü imzalandı.