  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. BTÜ ile HAVELSAN, insansız sualtı aracı geliştirecek
Takip Et

BTÜ ile HAVELSAN, insansız sualtı aracı geliştirecek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile HAVELSAN, insansız sualtı aracı prototip tasarımı ve geliştirilmesi konusunda önemli bir iş birliğine imza attı.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BTÜ ile HAVELSAN, insansız sualtı aracı geliştirecek
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde düzenlenen proje toplantısında, tasarlanacak insansız sualtı aracı ile ilgili detaylar görüşüldü. HAVELSAN Sualtı Sistemleri Direktörlüğü’nden uzmanlar ile BTÜ Denizcilik Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, insansız sualtı aracının tasarımı, geliştirilmesi ve prototip üretimi konusunda iş birliği kararı alındı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, iş birliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Üniversite olarak, savunma sanayii gibi stratejik bir alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. HAVELSAN gibi alanında öncü bir kurumla yürütülecek bu proje, akademisyenlerimiz ve lisansüstü öğrencilerimiz için Ar-Ge fırsatları sağlayacak ve ülkemizin savunma kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik somut bir adım olacaktır. Bu tür iş birlikleriyle hem bilimsel bilgi üretimini hem de ülkemizin teknolojik bağımsızlığını desteklemeye kararlıyız.”

Şehirler
Bursa TB Başkanı Matlı: “Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması, mesleki eğitimin önünü açacaktır"
Bursa TB Başkanı Matlı: “Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması, mesleki eğitimin önünü açacaktır"
Geri dönüşümcüler OSB'lere kabul edilmeyi talep ediyor
Geri dönüşümcüler OSB'lere kabul edilmeyi talep ediyor
Tarım ve hayvancılık sektörünün Bursa buluşması başladı
Tarım ve hayvancılık sektörünün Bursa buluşması başladı
BUYSAD Başkanı Şakir Özen: “İki fincan kahve fiyatına dört kap yemek sunmaya çalışıyoruz”
BUYSAD Başkanı Şakir Özen: “İki fincan kahve fiyatına dört kap yemek sunmaya çalışıyoruz”
Bursa’nın sürdürülebilir geleceği Cenevre’de anlatıldı
Bursa’nın sürdürülebilir geleceği Cenevre’de anlatıldı
Bursa Büyükşehir’den “Baraj inşaatı durduruldu” iddialarına yanıt
Bursa Büyükşehir’den “Baraj inşaatı durduruldu” iddialarına yanıt