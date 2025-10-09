BTÜ ile HAVELSAN, insansız sualtı aracı geliştirecek

EKONOMİ (BURSA) - Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde düzenlenen proje toplantısında, tasarlanacak insansız sualtı aracı ile ilgili detaylar görüşüldü. HAVELSAN Sualtı Sistemleri Direktörlüğü’nden uzmanlar ile BTÜ Denizcilik Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, insansız sualtı aracının tasarımı, geliştirilmesi ve prototip üretimi konusunda iş birliği kararı alındı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, iş birliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Üniversite olarak, savunma sanayii gibi stratejik bir alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. HAVELSAN gibi alanında öncü bir kurumla yürütülecek bu proje, akademisyenlerimiz ve lisansüstü öğrencilerimiz için Ar-Ge fırsatları sağlayacak ve ülkemizin savunma kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik somut bir adım olacaktır. Bu tür iş birlikleriyle hem bilimsel bilgi üretimini hem de ülkemizin teknolojik bağımsızlığını desteklemeye kararlıyız.”