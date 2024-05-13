BTÜ, robotik ve akıllı sistemlere yoğunlaşacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde yapay zeka teknolojileri konusundaki çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) gelecek 3 yıllık projeksiyonunu sırasıyla ‘iyileştirme’, ‘geliştirme’ ve ‘markalaşma’ olarak açıkladı. Üniversite bünyesinde hayata geçirilen çalışmaları ve projeleri anlatan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Kalite anlamında tam akredite bir üniversite olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024’te Türkiye’deki ilk 60, 2026’da da ilk 50 üniversite olmak için çalışıyoruz. Mevcutta bizi güçlü yapan malzeme teknolojileri ve kimya gibi alanlardaki çalışmalarımızı sürdürürken gelecek adına da önemli adımlar atmayı amaç edindik. Bu kapsamda tüm öğrencilerimize yapay zeka dersini zorunlu tutmaya başladık. Gelecek yıl ‘Yapay zeka ve Makine Öğrenmesi’ ve ‘Veri Bilimi ve Analitiği’ lisans bölümlerini açacağız. Yaptığımız projeler ile yapay zeka, robotik ve akıllı sistemler konusunda adımızın duyulması adına atılıma geçtik. Robotlar üzerinde yazılım geliştirme, otonomlaştırma, robotik kolların çalıştırılması gibi birçok alanda projelerimizi hayata geçirmek adına önemli adımlar attık. Ar-Ge için 70 milyon TL’ye yakın dış kaynaklı destek aldık. Geliştirdiğimiz birçok proje ile ödüller ve önemli desteklerden faydalanma hakkı kazandık. Aynı şekilde öğrencilerimizin sosyal yönlerini güçlendirmek adına ‘Eleştirel Düşünme’ ve ‘Kariyer Yönetimi’ derslerini de zorunlu olarak öğrencilerimize veriyoruz” dedi.

“Otomotiv için ‘Sorun Çözüm Pazarı’ kuracağız”

Bursa’daki sektör temsilcileri ile birlikte hareket ederek güçlü kalmaya çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağlar, “İş dünyası temsilcileri ile sürekli temas halindeyiz. Yakın bir dönemde otomotiv sektörüne yönelik ‘sorun çözüm pazarı’ kuracağız. Sektör temsilcilerinin de beğenisini kazanan bu çalışma ile otomotiv sektörünün sorunlarına çözüm aradığımız gibi mevcut proseslerdeki iyileştirme ihtimallerini konuşacağız. Yeni bir kariyer modeli geliştirdik. Tescilini almaya çalıştığımız bu modelle her öğrencimize ilk etapta üniversite içinden daha sonra sektör paydaşlarından mentor atayarak kariyer konusunda onları destekleyeceğiz. Ayrıca ‘Dijital Üniversite’ ile bütün verilerimizi sanal ortama taşıyarak analiz yeteneğimizi artırdık. Sahadan gelen sonuçlara göre daha sağlıklı bircimde atacağımız adımları planlayabilir olduk” diye konuştu.

BTÜ olarak en büyük hedeflerinden birinin Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üyelik olduğunu belirten Rektör Çağlar, “Başvurumuz kabul edilirse üniversitemizin gelişimi açısından da önemli bir adım atmış olacağız. Ayrıca Türkiye Teknik Üniversiteler Birliği ve BTÜ Vakfı’nın da kurulması yönünde çalışıyoruz. Yaşayan bir kampüs oluşturmak adına da yurt inşaatlarımız ile sosyal donatı alanlarında önemli bir aşamaya geldik” ifadelerini kullandı.