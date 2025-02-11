BUMİAD, “Mustafa Gümüş’le yola devam” dedi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa'da mühendis ve mimar iş insanları ile sanayicilerin bünyesinde yer aldığı Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği’nin (BUMİAD) 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Dernek merkezinde yapılan ve tek liste ile gidilen Genel Kurulda, Mustafa Gümüş güven tazeleyerek yeniden BUMİAD başkanlığına seçildi. Genel Kurulun açılışında konuşan Başkan Mustafa Gümüş, “Görev dönemin başında depremi yaşadık, hızlı aksiyon aldık ve bölgeye 30 tane konteyner gönderdik. Bursa için Acil eylem planları hazırladık, belediyelere sunduk. Bundan sonraki süreçlerde dediğim gibi belediyelerle birlikte çalışmaya elimizden geldiğince devam ediyoruz. Son olarak Osmangazi Belediyemizin Atatürk Evi projesinde kendilerine yardımcı olduk. Pozitif bilim insanları grubu olarak bilgi birikimimizi ve çalışma şeklimizi ihtiyacı olan her yere ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. BUMİAD ormanı projesi ve bunun dışında afet grubumuz ile çevre grubumuz çalışmaya devam edecek. Kısacası BUMİAD çalışmaya devam ediyor ve bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Genel Kurulda, gündem gereği faaliyet raporu ile mali tabloların okunarak müzakeresinden sonra gerçekleştirilen seçimlerde önümüzdeki 2 yıl için görev yapacak 10. dönem BUMİAD yönetim organları belirlendi.