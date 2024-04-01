Bursa, ‘Bozbey’ dedi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa'da sandıkların yüzde 86’sı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, yüzde 47.73 oy oranıyla Bursa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Belediye Başkanı yeniden AK Parti adayı Oktay Yılmaz oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kazanan CHP Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir oldu. Keles İlçe Belediye Başkanı AK Parti’den Ali Doğru, Büyükorhan İlçe Belediye Başkanı AK Parti’den Kamil Turhan seçildi. Gemlik’te CHP adayı Şükrü Deviren seçim yarışını önde götürürken, İnegöl’de AK Parti adayı Alper Taban, İznik’te AK Parti adayı Kağan Mehmet Usta, Karacabey’de İYİ Parti adayı Fatih Karabatı, Mudanya’da CHP adayı Deniz Dalgıç ilk sırada yer aldı. Mustafakemalpaşa’da CHP adayı Şükrü Erdem, Orhaneli ilçesinde AK Parti’den Ali Osman Tayır, Orhangazi’de AK Parti adayı Bekir Aydın, Yenişehir’de İYİ Parti adayı Ercan Özel, Harmancık’ta CHP adayı Haşim Ali Arıkan, Osmangazi’de CHP adayı Erkan Aydın, Yıldırım’da AK Parti adayı Oktay Yılmaz, Gürsu’da AK Parti adayı Mustafa Işık ile Kestel’de AK Parti adayı Ferhat Erol resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Mustafa Bozbey, “Sayımlar devam ediyor. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bazı evrakların çalındığına dair kulağımıza bilgiler geliyor. Onlar vatandaşlarımızın, evrağıdır. Devletimizin evrağıdır. Sayın Valimizin talimatıyla emniyet mensuplarının tırlara müdahale edip evrakların yerine koyulması gerekmektedir. 'Bursa'da değişimin öncülüğünü ben de yapmak istiyorum' diyen tüm örgütümüze çok teşekkürler. Bu seçimin kahramanı sizlersiniz. Hepinizi gece saat 02.00'de Kent Meydanı'nda gece döneri yemeye davet ediyorum” dedi.

"Tertemiz bir belediye bırakıyorum"

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı açıklamada, “Halklımız tercihini yaptı. Geride 8 iştirakiyle tertemiz bir belediye bırakıyorum. Bursa’ya en güzel katkıları yaptığımıza inanıyorum. Eksiklerimiz vardır ama bilerek ve isteyerek yanlış yaptığımız bir konu asla olmadı. Seçilen tüm belediye başkanı arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu. CHP adayı Mustafa Bozbey’in sayım devam ederken belediye binasından bazı evrakların çalındığına dair yaptığı açıklamayı da değerlendiren Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Mustafa Bozbey’i de aramak isterdim ama daha sonuçla alakalı bir ilerleme olmadan belediyeye TIR’ların yanaştırılıp evrakların kaçırıldığına dair bir yalanı benim kabul etmem mümkün değil. Daha ilk dakikadan bunları yapmak ahlaki değil. Şehir insanımızın vicdanına bırakıyorum. Bu büyük bir iftira ve yalandır. Sırtımda küfe taşımıyorum. Kısa bir süre önce de mal varlığımı açıklamıştım. Bu konuda çok rahatım. Ama böyle işlerle itham edilmek çok hoş değil. Bu yakıştırma çok büyük bir ayıp. Takdiri Bursalı hemşerilerimizin vicdanına bırakıyorum. Kara propaganda ya da algıyla yapılan çalışmaların, belediyecilik hizmetlerinin bir süre sonra çıkmaza girip o yalanlarla kişilerin kendilerinin boğulacağını buradan hatırlatmak istiyorum” açıklamasını yaptı.