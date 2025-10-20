Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: “Bursa susuz kalmayacak ama rehavete yer yok”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Ekim Ayı Değerlendirme Toplantısı”nda kentin su kaynaklarına ilişkin son durumu paylaştı. Toplantıya CHP Bursa Milletvekilleri, belediye yöneticileri, eski DSİ Bölge Müdürü Erdem Saker ve basın mensupları katıldı. Bozbey, barajlardaki doluluk oranının sıfır görünmesine rağmen rezerv suyun kullanıldığını belirterek, “Bursa’ya her gün 430 bin metreküp su veriyoruz. Bunun 90 bini Çınarcık Barajı by-pass hattından, 175 bini yeraltı kuyularından, 35 bini kaynak sularından sağlanıyor” dedi. Doğancı Barajı’nda kotun altında 8,5 milyon metreküplük su bulunduğunu ifade eden Bozbey, “Bu suyu pompalarla arıtma tesislerine aktarıyoruz. BUSKİ olarak su teminini akılla ve planla sürdürüyoruz” diye konuştu.

“İklim krizi artık kapıda değil, hayatın tam ortasında”

İklim krizinin etkilerine dikkat çeken Bozbey, “Türkiye son 52 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2050’de beklenen sıcaklık seviyesine 2025’te ulaşıldığını açıkladı. Geleceğin tehlikesi, artık bugünün gerçeği” dedi. Yaşanan su sıkıntısının geçmiş yönetimlerin ihmali sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Bozbey, “Önceki yönetimler bilimin sesine kulak asmadı, altyapı yatırımlarını yapmadı. Çınarcık Barajı isale hattı 20 yıldır tamamlanmadı. Bu ihmalkârlığın bedelini bugün ödüyoruz” ifadelerini kullandı. Bozbey, geçmişte DSİ ile yapılan protokollerin iptal edilmesi nedeniyle Çınarcık suyunun yıllarca Bursa’ya ulaşamadığını belirtti. “Protokol iptal edilmeseydi, hem su erken gelecekti hem de BUSKİ borç batağına saplanmayacaktı” dedi.

“Kesintiler, krizi yönetmenin önlemidir”

Bozbey, 3 günde bir yapılan planlı su kesintilerinin krizi yönetmek için zorunlu olduğunu vurgulayarak, “Kesintiler sayesinde günde 50 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz. Bu da bize en az bir ay kazandırdı. Öğrenciler ve hastaneler düşünülerek planlama yapıyoruz.” Çınarcık hattının devreye girmesiyle Mudanya’ya cazibe yoluyla su verileceğini belirten Bozbey, “Bu sayede yılda 50 milyon lira enerji tasarrufu sağlayacağız” diye konuştu. Kuraklığa karşı alternatif kaynaklar için yoğun çalışma yürüttüklerini anlatan Bozbey, “Sadece bu yıl 45 yeni su kuyusu açtık. DSİ’nin desteğiyle göletlerden de takviye alıyoruz. Bursa Su Kurulu ve yeni oluşturulacak Kuraklıkla Mücadele Platformu’yla ortak çözüm üreteceğiz” açıklamasını yaptı.

“Tarımsal sulama en büyük tüketici”

Sosyal medyada “projeler durdu” iddialarına tepki gösteren Bozbey, “Gerçekler ortada. Çınarcık Arıtma Tesisi’nde ilerleme yüzde 63’e, inşaatta yüzde 90’a ulaştı. Eylül 2025’te bitecek deniyor ama bu bilgi yanlış. İşe 2024 Şubat’ında başlandı, hedef 2026 Haziran” dedi. Su krizinin siyasi değil, hayati bir konu olduğunu vurgulayan Bozbey, “Biz sadece bugünün krizini değil, geleceğin su kültürünü inşa ediyoruz. Gri su kullanımını konut projelerinde zorunlu hale getireceğiz, yağmur suyu hasadı uygulamalarını başlatıyoruz” diye konuştu. Bursa’daki su tüketiminin yüzde 70’inin tarımda gerçekleştiğini belirten Bozbey, “Çiftçilerimize damla sulama sistemiyle destek oluyoruz. Daha az suyla yüksek verim alınması için bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

“Sanayi yüzde 15, ambalajlı su tesisleri yüzde 4 tüketiyor”

Bozbey, sanayi tesislerinin su tüketimini dikkatle takip ettiklerini belirtti. “Artık her yeni sanayi yatırımı, su kaynaklarına yeni yük getiriyor. Bursa’da 32 özel su şirketi var; denetim yetkisi Valilik bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na geçti” diye konuştu. Kayıp-kaçak oranlarının bazı ilçelerde yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirten Bozbey, “İnegöl’de hatları yenileyip asbestli borulardan kurtulduk, oranları düşürdük. Finansman buldukça diğer ilçelerde de bu çalışmaları sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin artacağına dikkat çeken Bozbey, “Biz günübirlik siyaset değil, bilim ve planla hareket ediyoruz. Su krizini Bursa’nın gündeminden çıkaracağız. Her damla su, bu kentin geleceğidir” diye konuştu.