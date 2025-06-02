Bursa Büyükşehir, çiftçiye gübre üretmeye başladı

EKONOMİ/BURSA

Bursa’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiyi her alanda desteklemek adına yatırıma devam eden Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ bünyesinde kurulan Sıvı Gübre Tesisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Çevreci bir üretim anlayışıyla hizmete alınan tesiste, ilk etapta hümik asitli, kalsiyum nitratlı, bor-çinko ve yüksek fosforlu ve çinko içerikli olmak üzere dört çeşit sıvı gübre üretilecek. İlk yıl için 900 tonluk üretim kapasitesine sahip olan tesiste, önümüzdeki süreçte ürün çeşitliliğini artırılarak formülleri zenginleştirilecek.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren üreticileri destekleyen projeleri uygulamaya başladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üretilen sıvı gübrelerin Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait alanlarda denendiğini dile getirirken “Çiftçilerimizin daha fazla üretmesi, ürettiğinin karşılığını alması için mücadele ediyoruz. Bunun için tüm sorumlulukları üstleniyoruz. Yeni bir proje üzerinde de çalışıyoruz. BUSKİ’ye ait arıtma tesislerinden çıkan çamurlardan gübre üretmeye başlayacağız. Çıkan ürünleri yine üreticilerimize vereceğiz. Bursalı çiftçi, üretimiyle ve aldığı desteklerle Türkiye’de örnek olacak. Yapacak gücümüz ve bilgi birikimimiz var. Çiftçimize mazot desteği de yapacağız. Üreticimizin tarlasını boş bırakmaması için çalışıyoruz” dedi.

Üretimi artırmanın yanında tarlada ürünü bırakmamak için pazar araştırmalarını da sürdürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, Bursa’daki 730 civarındaki köyde hala çiftçilik, tarım ve hayvancılık yapıldığına dikkat çekti. Topraklarını bırakıp kente gelmemeleri için üreticiyi desteklediklerini söyleyen Bozbey, “Biz çiftçimizi böyle seviyoruz. Sadece selam vererek değil, kol kola girerek mücadeleyi yürütüyoruz. Bir taraftan da çevremizi koruyoruz. Bu ürünler sayesinde doğayı korumuş, suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmiş oluyoruz. Çevreci anlayışla yatırımlarımızı yapıyoruz. Gübrelerin nasıl doğru kullanılacağı, daha az suyla nasıl daha fazla üretim yapılacağı üzerine eğitimlerimizi de sürdürüyoruz” diye konuştu.