Bursa Büyükşehir, kenti hem bölgesel hem de ulusal düzeyde daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci toplantısı Başkan Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. 2024 yılı baharında ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, her türlü beşeri, fiziki, mali kaynağı; ekonomik, verimli ve etkin kullanarak kurumsal yapısı güçlü, sürdürülebilir bir belediye idaresi oluşturmayı amaçladıklarını anlattı. Hizmet alanlarında ve yürütülen projelerde sürdürülebilirlik, yaygınlaştırma, tasarruf ve mevcut süreçlerin revizesini ön planda tuttuklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “2024 yılı faaliyet raporumuz, kentimizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine yön verecek projelerin bir yansımasıdır. Bu yıl kentimize kazandıracağımız uzun vadeli, çözüm odaklı yatırımların tohumlarını attığımız bir yıl oldu. Öncelikle akademik altyapıyla oluşturduğumuz ve kentimizi bütüncül bir şekilde ele aldığımız 2050 vizyonumuzu ortaya koyduk. Kentimizin geleceğini şekillendirecek 1/100.000’lik Çevre Planı çalışmaları kapsamında Planlama Ajansı’mızı kurduk. Tarımsal üretimin azaldığı ve sağlıklı gıdaya ulaşımın zorlaştığı dönemde, yerel üretimi teşvik eden çalışmalarla çiftçilerimizin yanında olduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızla gençlerimize, öğrencilerimize, emeklilerimize, kadınlara, dezavantajlı hemşerilerimize maddi desteklerde bulunarak aynı zamanda onların yaşam kalitesini yükseltecek adımlar attık” dedi.

Bursa’yı hem bölgesel hem de ulusal düzeyde daha güçlü bir konuma taşımayı öncelikleri arasına aldıklarını belirten Başkan Bozbey, Stratejik Plan doğrultusunda 2024 yılında uygulamaya koydukları projelerin yalnızca bugüne değil, aynı zamanda geleceğe de hizmet ettiğini ifade etti.

“İnsanlarla anlaşarak kentsel dönüşüm yapıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin nisan ayında toplam borcunun 32 milyar TL olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik’in sunumunda Aralık ayındaki değerlerin ödenmeyip borcun düşük gösterildiğinin anlatıldığını belirtti. Aynı durumun şirketlerde de olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Kâr görünsün diye Aralık ayında operasyon yapılıyor. Ocak ayında yükseliyor. Biraz gerçekleri konuşalım. Bunların hepsinin raporları var. Ayrıca bizim çok nitelikli bir kentsel dönüşüm ekibimiz var. Biz şu anda boş arazilerde değil, insanlarla anlaşarak kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kaçak inşaata göz yummayacağız. Bu kent 10 senede bin misli kirlendi. Fabrikalarla, depolarla kirlendi. Sadece Nilüfer Çayı üzerinde 155 adet kaçak deşarjı tespit ettik. Bunlar Bursa’ya ihanettir” diye konuştu. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1 milyar 100 milyon SGK ve vergi borcu ödediklerini açıklayan Başkan Bozbey, BUSKİ’nin borcunda her döviz yükselişinde 350-400 milyon civarında artış yaşandığını vurguladı.