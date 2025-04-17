Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB üç büyük projeyle büyümeyi sürdürecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Daha önce yapılan genel kurulları Tasfiye Halinde S.S. Deri Sanayicileri Toplu İşyeri Kooperatifi olarak gerçekleştirilen ve kuruluşu 1985 yılına dayanan Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Daha önce seçilen yönetimler ile OSB Müteşebbis Heyeti oluşturulan bölgede mevcut yönetimin verdiği 30 adet işyeri açma ruhsatı ile %50 oranı geçilerek kanun ve yönetmelik gereği Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB ilk genel kurulunu yapma hakkını kazanmış oldu.

Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB İdari Binası’nda gerçekleşen 1. Genel Kurula yapı kullanma izin belgesi olan 98 kuruluşun 33’ü katılarak gerekli çoğunluğu sağladı. Genel kurulda ilk olarak Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB ana sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi. Müteşebbis Heyetle devam edilmesi kararının da oybirliği ile kabul edilmesinden sonra 4 yıl boyunca Müteşebbis Heyet’te yer alacak 9 asıl, 9 yedek üye seçildi.

“Katma değeri yüksek üretim yapıyoruz”

Seçimin ardından konuşan Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Başkanı Murat Çağlar, “Aslında bu hikaye 40 yıl önce 1985 yılında Toplu İş Yeri Kooperatifinin kurulmasıyla başlayıp bugüne kadar gelmektedir. Tahtakale, Soğanlı Köy ve Badırga yolculuğunda bir çok büyüğümüzün meslektaşımızın emeklerini anmadan geçemeyiz. Bakanlık, üniversite ve sanayi iş birliği ile planlanan ve Sanayi Bakanlığımızın kredi destekleri hayata geçirilen bölgemizde günümüzde faaliyette bulunan 112 işletmede yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam sağlanmış olup ve toplam 500 milyon dolarlık bir üretim yapılmakta. Kişi başı üretim değerine ya da kilogram değerine bakıldığında katma değeri çok yüksek bir üretim yapıldığı görülüyor. Çünkü son dönemlerde bölgede kurulan deri fabrikaları gerek kapasiteleri gerekse dünyada mevcut olan en yüksek teknolojiye dayalı olarak kurulmuş olmaları bölgenin üretim gücünü çok yükseklere taşıdı” dedi.

“Bölgenin güçlenmesi için 3 proje hazır”

Bölgenin Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ise üçüncü büyük ham deri işleme kapasitesine ulaştığını belirten Çağlar, “Günlük 20 bin adet büyük baş deri işleme kapasitesi yani sekiz saatlik bir mesai süresinde her bir buçuk saniyede bir büyük baş deri işleme kapasitesi ile bölgemiz Türk deri sanayinin lokomotifi haline geldi.

2019 yılında ise bölgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile Karma sektörleri açılması bölgenin gelişimine ivme kazandırdı. Biz de göreve geldiğimiz günden itibaren İtfaiye İstasyonu, Jandarma Karakolu, fiber optik şebeke bağlantısı, kombi vidanjör gibi birçok teknik araç ve ekipman alarak hizmet kalitemizi arttırdık. Bölgenin idari ve teknik yapısını güçlendirdik, daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bölgemizin çok daha güçlü bir hale gelmesi ve gelişmesine ivme kazandırmak üzere önümüzde üç büyük proje bulunuyor. Birincisi, Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı ve teknoloji revizyonu projemiz, ikincisi 4 MW’lık Yüzer Güneş Enerjisi Santrali projemiz, üçüncü projemiz ise bölgemizin genişleme sahasının bir an önce hayata geçirilerek yeni yatırımlar ile bölgemizin büyümesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.