Bursa iş dünyası OVP’yi değerlendirdi

Esra Özarfat (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “Kalkınma hamlemizin temelini oluşturan nitelikli üretimin desteklenmesi, işletmelerimizin finansmana erişimlerinin sağlanması, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik atılacak güçlü adımlar, ekonomimizi sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacaktır. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla uygulanması, iş dünyamızın üretim ve yatırım ihtiyaçlarının gözetilmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, istihdam piyasasının ve ihracatçı firmalarımızın desteklenmesi programın başarıyla uygulanmasını sağlayacaktır. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde öngörülebilir bir yapının toplumsal, finansal ve ekonomik anlamda planlanan bu programla güçlendirilmesini de oldukça değerli buluyoruz. İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de milletimizin refahı ve ülkemizin idealleri doğrultusunda azimle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“OVP, büyümeye yön verecektir”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de açıklanan kararların etkin şekilde uygulanmasının önemine işaret etti. Çevikel; “Programın büyümeye zarar vermeden uygulanacağının vurgulanması, iş dünyamız açısından olumlu bir gelişmedir. Özellikle istihdam artışı ve enflasyonla mücadele gibi konulara odaklanılması, refah seviyesi açısından umutları tazeleyecektir. Ayrıca, deprem bölgesine ayrılan ek bütçe ve konut stokunun telafisi için sosyal konut projeleri gibi adımlar da ülkenin gelişimi açısından önemli katkılar sağlayacaktır. İhracata dayalı büyüme modelinin altının çizilmiş olması mühim. Programın; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gibi alanlarda odaklanacağına dair vurgu da iş dünyamız için oldukça kıymetli. Finansmana erişim gibi temel ihtiyaç göz önünde bulundurularak uygulamaların şekillendirilmesi, programın başarısını artıracaktır. Bu, özellikle KOBİ'lerin büyümesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesi açısından kritik bir faktördür” diye konuştu.

Balkan Rumeli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir:

“Açıklanan Orta Vadeli Programı, bizler için yol haritası olarak değerlendiriyoruz. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomiyi yeniden yapılandırmaya yönelik açıklanan maddeler kararlılıkla uygulanmalıdır. Önümüzü net olarak görmek yeni yatırımlardan istihdama ve ihracata kadar karar süreçlerimizi hızlandıracaktır.”

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:

“Orta Vadeli Program ile birlikte içinde bulunduğumuz yılla ilgili makro konular güncellenirken önümüzdeki 3 yıla ilişkin yol haritası da belirlenmiş oldu. Enflasyonla mücadele için alınan kararlar uygulanırsa pek çok ekonomik meselenin üstesinden gelineceğine inanıyoruz.”

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır:

“Orta Vadeli Program’ın günümüz ekonomik şartlarına çözümler üretecek, ülke ekonomisinin kalbi niteliğindeki her ölçekten, her sektörden iş dünyası temsilcilerinin önünü açacak şekilde kararlılıkla hayata geçirilmesi elzemdir. Ekonominin her alanını kapsayan, mevcut durumu doğru analiz edip çözümler sunan maddelerin kararlılıkla uygulanması başta enflasyon olmak üzere tüm problemlerin giderilmesinde anahtar olacaktır.”

Bursa Mimar ve Mühendis İş Adamları Derneği (BUMİAD) Başkanı Mustafa Gümüş:

“Üretimimizin, istihdamımızın, iç ve dış pazarlarda ticaretimizin güçlenmesi, ülkemizin her alanda refahını sürdürebilmesi için doğru analizlerle alınan doğru kararların kararlılıkla ve acilen hayata geçirilmesi şarttır.”

Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Murat Kaya:

“OVP; üretim, yeni yatırımlar, istihdam gibi konularda motivasyonumuzu artıracaktır. TL’nin istikrarı başta olmak üzere finansal kesim ve bankacılıkla ilgili konuları içeren kararları çok önemsiyoruz.”

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir:

“2023 hedeflerinde deprem felaketi ve dünyadaki ekonomik gelişmeler nedeniyle sapmalar oldu. OVP öngörülebilirliği artırarak yatırım ortamına önemli katkılar yapacaktır. Orta vadede ayrıca yabancı yatırımcıyı çekerek büyümeyi artıracak kararlar ülkemiz adına sevindirici. Öte yandan afet riskini minimum düzeye indirecek ve sektörümüzü rahatlatacak kararların uygulanma ihtimallerine olumlu bakıyor ve takip ediyoruz.”

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Başkanı Yavuz Kazangil:

“Ekonominin her alanında hissedilen enflasyonist ortamla mücadele anlamında atılacak kararlı adımlar her ölçekten üreticimizin, ihracatçımızın, ticaret erbabımızın ve çalışanlarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmelerini sağlayacaktır. Yanı sıra ihracatımızı, üretimimizi, istihdamımızı destekleyecek gerekli ve yerinde destek paketleri ekonomi çarklarının daha sağlam dönmesini sağlayacaktır.”