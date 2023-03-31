Bursa iş dünyasının acı kaybı

EKONOMİ (BURSA) – Bursa ve Türkiye'de ekonomi alanında önemli çalışmalar yapan Yeminli Mali Müşavir ve Avukat İsmail Hakkı Sezgin, hayatını kaybetti. 1936 yılında Mudanya'da doğan İsmail Hakkı Sezgin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Endüstrisi Bölümü'nün ardından 1964 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı imtihanını kazanarak hesap uzmanlığı görevine başladı.

1975-1976 yıllarında, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in talimatıyla İngiltere, Belçika ve Almanya'ya, KDV sisteminin Türkiye'ye uyarlanması konusunda çalışmalar yapmak üzere gönderilen 10 kişilik ekibin içinde yer aldı. İngiltere'de KDV üzerine ihtisas yaptı.

Gönderdiği rapor, Turgut Özal döneminde Türkiye'de KDV uygulamasına geçişte değerlendirildi. Hesap Uzmanları Kurulu'ndayken 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1980 yılında ise Baş Hesap Uzmanı olarak Kurul'dan ayrıldı ve Bursa'da yeminli mali müşavirlik ile avukatlığa başladı.

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi ve BTSO dahil pek çok kurum-kuruluş ile kentin önde gelen sanayici-iş adamlarının hem danışmanlığını hem de avukatlığını yaptı. Bursa’daki ‘kolektif’ şirketlerin ‘anonim şirket’e dönüşmesinde etkin rol oynayarak şirketlerin KDV ile entegrasyonunu sağladı. Sanayicilere, yatırım teşviklerinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda katkı sağladı.

İsmail Hakkı Sezgin, 1994-1996 döneminde Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını da yaptı.

Sezgin’in cenazesi bugün Bursa Organize Sanayi Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Mudanya Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.