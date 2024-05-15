Bursa, Master Rowing Club ile durgun suya inecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın ilk ve tek durgun su kürek kulübü Master Rowing Club adıyla faaliyetlerine başladı. Dağyenice Göleti’nin kıyısındaki 8 bin metrekarelik alanda kano, kürek, paddleboard ve dragon botlar ile hizmet verdiklerini belirten Master Rowing Club kurucu ortağı Erinç Çakır, “Üye kabulüne başladık. Bursa’da olmayan bir işi aslında hayata geçirdik ve şehirden gelen karşılık bu anlamda oldukça sevindirici. Biz burada kürek derslerinin yanı sıra gölde kano ile gezinti yapabilme imkanı da tanıyoruz. Bütün faaliyetlerimizde misafirlerimizi rahatsız etmeyecek mesafede ama onları koruyacak yakınlıkta kurtarma botumuz ile eşlik ediyoruz. Su üzerinde sürekli duran parkurlarımız ile öğrencilerin gelişimlerini kolaylıkla gözlemleyebiliyor, eğitim süreçlerini yönlendirebiliyoruz. BESYO’dan eğitici arkadaşlar ile çalışıyoruz. Organizasyon yapımızın büyümesi ile birlikte eğitici kadromuzu geliştirirken onların da kendisini geliştireceği imkanları kendilerine sunuyoruz” dedi.

“Federasyonlara akredite olacağız”

Seçkin bir kitleye hitap edecek biçimde organizasyonu kurguladıklarını söyleyen Çakır, “Biz öğrencilerimizin ve misafirlerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek onlara uygun bir tesis hazırladık. Bunu yaparken alanın doğasını bozmamaya özen gösterdik. Misafirlerimize tesisimizde ayak tenisi, frizbi, badminton gibi yeşil alan etkinliklerinden de ücretsiz faydalanabiliyor. Tesisteki tekne ve botlar için yaklaşık 2 milyon TL gibi bir yatırım yaptık. Gelen talebe göre tekne sayımızı ve türlerini artırmak adına yatırım planlarımızı hazırladık. Durgun suda olduğumuz için ders iptali gibi durumlarla çok fazla karşılaşmıyoruz. Bu da eğitimlerin başarısını direkt olarak etkiliyor. Ayrıca her ay üyelere özel etkinlikler yaparak üyeler arasındaki etkileşimi de artırmak istiyoruz” diye konuştu. Çakır ayrıca işin sosyal sorumluluk tarafında da sporcu yetiştirmek ve kürek sporunun Bursa’daki varlığını artırmak üzerine çalışacaklarını bu sebeple hem Türkiye Kürek Federasyonu hem de Türkiye Kano Federasyonuna akredite olmak için çalışma başlattıklarını vurguladı.

“Bursa Dragon Cup’ta ilkler yaşanacak”

Bursa’da 2 yıldır hayata geçirdikleri Bursa Dragon Cup Festivali’nin şehrin önemli kuruluşları ile birlikte 29 Haziran’da 3. kez düzenleneceğini ve birçok ilkin gerçekleşeceğini söyleyen Erinç Çakır, “Geçen yıl 32 takımla tamamladığımız festivalde kalitenin bozulmaması adına bu sene 50 takımlık kota getirdik. Ayrıca festival atmosferini daha da artıracak planlar hazırladık. Bu yıl Türkiye’de ilk defa sadece kadınlardan kurulu takımların yarışacağı bir kategori oluşturduk. Kadın farkındalığını artırmak adına bu kategorideki takımlara yüzde 50 indirim ile festivale katılma imkanı sağladık. Artan katılımcı sayısına paralel organizasyonu bu yıl tüm Türkiye’den gelen takımlara açtık. İstanbul başta olmak üzere bu sene farklı şehirlerden iddialı takımlar da aramızda olacak. Ayrıca bu yıl organizasyonun gelirinin bir bölümünü hayır kurumları ile paylaşacağız” dedi.