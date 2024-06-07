Bursa OSB’nin çevreci tesisleri ödüllendirildi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD), temiz çevre ve temiz üretime dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın 7’ncisinde kazananlar belli oldu. Bu yıl yenilenen formatıyla daha etkin bir duyarlılık dönemi başlatmayı hedefleyen yarışmada, Vanelli Tekstil birinci olurken, Beyçelik Gestamp Otomotiv ikincilik, Çemtaş Çelik üçüncülük ödülünü aldı. BTSO Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen törene, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Sühendam Urbay ve Özcan Gök, Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım ile çok sayıda bölge sanayicisi katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD olarak Mesleki Eğitim, Çevre ve Gençlik ana başlıklarında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu zamana kadar çevre yarışmamızın amacı çevreci üretim konusunda farklılık yaratmaktı. Ancak çevre odaklı büyüme stratejisini benimseyen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın devreye girecek olması ile, şirketlerin mevcut pazarda varlıklarını devam ettirebilmeleri için, sadece yasal mevzuata uymanın ötesinde yapmak mecburiyetinde oldukları kriterler var. Bunlar Doğal Kaynak Kullanımı, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Çevre Dostu Ürün Üretimi. Gerek Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ön hazırlık, gerek yeşil OSB kriterlerine uyum kapsamında, farkındalık yaratmak için yarışmamızın değerlendirme formatını yeniden düzenledik. BOSİAD olarak bu yıl şirketlerin çevresel performanslarını uluslararası ESG skorlamalarının bazılarını referans alarak değerlendirdik. Bir de üst yönetim tarafından sahiplenmiş projelere önem verdik. Üst yönetimin sürecin içerisinde olması, uygulanabilirlik potansiyelini arttırıyor. Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin en temel hakkıdır. Ne yazık ki modern insan, kendini doğanın hâkimi zannediyor. Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan yaşamını sürdürebilir, fakat biz tabiat olmadan yaşayamayız. Yarışmaya katılan tüm Bursa OSB firmalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.