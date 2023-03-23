“Bursa; sanayi, tarım ve turizmi bir arada yürüten pilot bölge olabilir"

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) 6 aylık çalışmanın ürünü olan “Bursa Vizyonu” raporunu açıkladı. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, büyümenin değil, gelişmenin temel alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bu toplantının amacı çok geç olmadan Bursa’nın yaşanılabilir bir kent olarak devam edebilmesi için bir uzlaşı ortamı oluşumuna katkıda bulunmak. Hedefimiz, sanayi, tarım ve turizm ekseninde dijital dönüşümü başarmış, sürdürülebilir çalışmalar yaparak yeşil dönüşümü hayata geçirmiş, merkezinde insanın olduğu bir anlayışla toplumsal dönüşümü sağlamış bir Bursa. Bu konuda bir “Bursa Mutabakatı” oluşturulmasını diliyoruz. Sanayi, tarım ve turizmi bir arada yürüterek yaşanabilir bir kent olarak Türkiye’de pilot bölge olabiliriz” dedi. Bursa’da tarım ve orman alanlarına dokunmadan ek sanayi ve ticaret alanları kurulabileceğine işaret eden Küçükkayalar, tarım ve turizme engel olmayan alanlarda tekil sanayi yapılanmalarının oluşumuna izin verilmesi gerektiğini söyledi.

“Sanayisel Dönüşüm’ planlanmalı”

Nilüfer ilçesinde yeni bir sanayi yapılanmasına gidilmemesi gerektiğini ifade eden Buğra Küçükkayalar, “Sanayi bölgelerine takılıp kalmamak lazım. Tarım ve orman alanlarına dokunmadan tekil sanayi alanları oluşturulabilir. Şehrin içindeki düzensiz sanayi yapıları ya yerinde ıslah edilmeli ya da belirlenecek yerlere taşınmalı. Küçük sanayi alanları yeniden planlanmalı ve yapılandırılmalıdır. Yeni deprem yönetmeliğine uygun olmayan sanayi tesisleri yeniden gözden geçirilerek ‘Sanayisel Dönüşüm’ planlanmalıdır. Mevcut OSB’lerdeki yüzde 29’luk kullanılmayan sanayi parsellerinin değerlendirilmesi sağlanmalı. Sanayici ve iş insanlarımız yatırımlarını ve mevcut tesislerinin yenilenmesini Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uygun yapmalı, tarım ve orman alanlarının korunmasına özen göstermeli” diye konuştu.

“Tarım alanlarını kaybediyoruz”

Son 5 yılda Bursa’da bin 76 hektarlık yeni organize sanayi alanı oluştuğunu belirten Küçükkayalar, “Tarım alanlarını kaybediyoruz” ifadesini kullandı. İş insanlarının tarıma yönlendirilmesi, büyük ölçeklerde, yetkin iş gücüyle ve teknolojiyi kullanarak üretim yapmalarının sağlanması gerektiğini dile getiren BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Bursa’nın gıda ürünü ihracatının sahip olduğu tarım alanlarına göre çok düşük olduğunu, endüstriyel ve organik tarım ile toplam ihracatta yüzde 2,92 olan payın artırılması gerektiğini vurguladı. Buğra Küçükkayalar, Bursa’nın yüzde 33,96’sını kaplayan tarım alanları içinde yüzde 6,62’lik kısmın tarım amaçlı kullanılmadığını söyledi. Bursa’nın tarihi, kültürel, termal, yaz ve kış turizmi değerlerinin öne çıkarılarak Bursa’nın turizm pastasından hak ettiği payı alması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini anlatan Buğra Küçükkayalar, Bursa Turizm Alan Başkanlığı kurulması gerektiğini bildirdi. Buğra Küçükkayalar, Bursa turizmi için yüzde 40 doluluk ve 1,8 gecelik konaklama oranlarının yeterli olmadığına dikkati çekti.

“Katma değerli üretimle alansal verimlilik sağlanmalı”

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen ‘Bursa 2040 Çevre Düzeni Planı’na da değinen Buğra Küçükkayalar, tüm paydaşların görüş ve önerileri alınarak hayata geçirilecek planın korunması gerektiğinin altını çizdi. Küçükkayalar şunları söyledi: “Gerek tarımsal, gerek sanayi, gerekse turistik amaçlar için olabilecek tahsis alanları, diğer alanlarla birlikte belirlenmeli ve o alanların dışına çıkılmamalıdır. Bursa’nın kentsel yenileşim planı, merkez ve tüm ilçelerle birlikte sanayi, tarım ve turizm potansiyeli göz önüne alınarak hazırlanmalı. Hem tarım hem de sanayide teknoloji etkin şekilde kullanılmalı, katma değeri yüksek ürünler üretecek tesisler kurulmalı, alansal verimlilik sağlanmalıdır.”