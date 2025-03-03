Bursa sanayisinin geleceği için Büyükşehir ve BTSO bir araya geldi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret ederek sanayi ve ticaret alanlarını kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, kentin planlı gelişimi için atılması gereken adımlar, sanayi tesislerinin depreme karşı güçlendirilmesi ve çevre düzeni planı gibi konular ele alındı. BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleşen görüşmede, Bursa’nın sanayi ve ticaret yapısının geleceği ele alınırken, kentsel dönüşüm sürecinde sanayi tesislerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşümün yalnızca konutlarla sınırlı olmadığını, sanayi alanlarının da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Bozbey, Bursa’da 1960’lı yıllardan itibaren gelişen sanayi bölgelerinde birçok tesisin depreme karşı yeterince dayanıklı olmadığını ifade ederek, “Organize sanayi bölgelerimizle iş birliği içinde verilerin toplanmasına başladık. Yapacağımız simülasyon ile riskleri ortaya koyacağız ve sanayi tesislerimizi depreme karşı daha güvenli hale getireceğiz” dedi.

“Sanayi altyapısının yıllar içinde düzensiz gelişti”

Bozbey, Bursa’nın geleceğini planlarken sanayi ve lojistik alanlarının doğru bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, 1/100000’lik çevre düzeni planı kapsamında sanayicilerin de görüşlerine başvurulacağını belirtti. Lojistik ve depolama alanları, kamyon-tır parkları ve KOBİ OSB konularında yapılacak düzenlemelerin Bursa’nın ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Bozbey, kentin daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bursa’nın planlı büyümesi adına ilgili tüm paydaşlarla iş birliği yapacaklarını dile getiren Bozbey, “Bu kentin artık bir düzene girmesi gerekiyor. Sanayi ve ticaret alanlarını planlı hale getirerek, Bursa’nın geleceğini daha sağlam temellere oturtacağız” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa’nın sanayi altyapısının yıllar içinde düzensiz geliştiğine dikkat çekerek, kentsel dönüşüm sürecinde sanayi alanlarının planlı bir yapıya kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı. KOBİ OSB projesinin uzun süredir Bursa iş dünyasının gündeminde yer aldığını belirten Burkay, bu proje ile şehir içindeki plansız sanayi tesislerinin modern sanayi bölgelerine taşınacağını söyledi.