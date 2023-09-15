Bursa, tarımsal üretim avantajlarını kullanacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da kırsal kalkınmayı sağlanmak amacıyla kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla sürdürdüğü ‘Siyah İncir Hasadı’nı Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi'nde başlattı.

Bursa’nın siyah incirini ‘Blackbursa’ markasıyla tescilleyerek dünyanın farklı ülkelerindeki marketlerde yer almasını sağladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge tarım kooperatifleri birliği adına alınan coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çekti. Uluslararası tarım ürünleri ticaretinde önemli bir gereklilik olan ve kalitenin sağlanmasında büyük önem taşıyan Global Gap ve diğer kalite belgelerine de sahip olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu sayede Avrupa ve Asya’da ürünlerimiz yer almaktadır. Bu sene ürünümüz geçen yıla göre daha az ama daha değerli” dedi.

Bursa’nın otomotivde, tekstilde ve diğer alanlarda ciddi altyapıya sahip olduğu ancak aynı zamanda bir tarım şehri de olduğunu vurgulayan Aktaş, “İstanbul’un yanı başında ciddi tarımsal üretim potansiyeli olan bir şehiriz. Daha kaliteli ve özgün ürünler üretmek noktasında ilgi ve alakamızı göstermeliyiz. Yeni pazarlar aranması, tanıtılması noktasında çalışmalarımız var.” diye konuştu. Siyah incirin sadece lezzetli olmakla kalmadığını, aynı zamanda sağlık için de bir hazine olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, siyah incirin, ahududunun, yaban mersininin yan sanayide de kullanılarak ciddi ürün gamına sahip olduğunu da dile getirdi.