Bursa TB Başkanı Matlı: “Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması, mesleki eğitimin önünü açacaktır"

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Mevcut 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin yeniden ele alınmasının iş dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özer Matlı, “Bugün birçok sektörümüzde ara eleman sorunu ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Sanayi, tarım, gıda ve hizmet başta olmak üzere üretim odaklı tüm alanlarda işletmelerimiz nitelikli iş gücüne ulaşmakta zorlanıyor. Buna karşılık, üniversite mezunu çok sayıda gencimiz istihdam piyasasında karşılık bulamamakta, eğitim ile iş hayatı arasındaki uyumsuzluk giderek derinleşmektedir” dedi. Bu çerçevede, zorunlu eğitim süresinin daha esnek bir yapıya kavuşturulmasının mesleki eğitime yönelimi artıracağını vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Gençlerimizin daha erken yaşta mesleki eğitime yönelmesi ve iş dünyasıyla entegre bir modelin benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle lise eğitiminin son dört yılının daha esnek hale getirilmesi, öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirilebilmesini mümkün kılacaktır. Bu adım hem gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracak hem de üretim zincirinin en önemli halkası olan yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir katkı sağlayacaktır. Öte yandan, ülkemizde giderek düşen doğum oranları, uzun vadede çalışan nüfusun daralması anlamına gelmektedir. Bu durum, yalnızca demografik yapıyı değil, aynı zamanda istihdamı da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle mevcut insan kaynağımızın daha erken yaşta üretime ve mesleki eğitime kazandırılması, her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir” diye konuştu.

Ülkemizin ekonomik kalkınması ve üretim gücünün sürdürülebilirliği açısından mesleki eğitimi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak; “öğrenen, uygulayan ve üreten” bir eğitim sisteminin, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal geleceği açısından en doğru yol olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.