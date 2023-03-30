Bursa TB E-Akademi’de yeni dönem başladı

BURSA (EKONOMİ) - Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi ve Eğitmen Tülay Eren tarafından BRCGS Gıda sertifikası almak isteyen ya da sertifikaya sahip olup mevcut süreçlerini geliştirmek isteyen firma temsilcilerine yönelik verilen eğitimde, ürünlerde gözle görülebilen ve görülmeyen riskler, hammadde, girdi ve çıktı aşamalarındaki kritik noktalara dikkat çekildi.

Uygunsuzlukların sınıflandırılması, standardın gereklilikleri, gıda güvenliği planı, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri, tesis standartları ve ürün kontrolü, proses kontrolü, iç denetim, denetim sonrası faaliyetler ve belgelendirme süreci konularında katılımcılar bilgilendirildi. 27-28 Mart tarihleri arasında iki gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

“Üyelerimize avantaj sağlayacak”

Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa TB E-Akademi Proje Koordinatörü Gökhan Onur, kuraklık ve savaşlar sonucu artan küresel risklerin gıda güvenliği kavramını ön plana çıkardığını söyledi. Bu nedenle 2023 yılı eğitim takvimini işletmeler için gıda kalitesi ve güvenliğinde uluslararası standart olan BRCGS Gıda Sertifikası temel eğitimi ile başlattıklarını kaydeden Onur,

“Küresel ölçekte rekabetin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde, gıda üretimi yapan ve ihracat pazarlarını genişletmek isteyen firmalarımızın, 130 ülkede 30 bini aşkın firma tarafından kullanılan BRCGS Gıda Sertifikası olan kalite standardına sahip olmaları, kendilerine uluslararası rekabette önemli avantajlar sağlayacaktır. BRCGS Gıda Standardı özellikle ihracat yapan, ürünlerini ulusal ve uluslararası perakende zincirlerinde satışa sunan firmaların tercih ettiği; ürün güvenliğini, yasallığını, kalitesini ve özgünlüğünü sağlamak için geliştirilmiş bir standarttır” dedi.