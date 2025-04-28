Bursa Tekstil sektörü, Turkish Fashion Fabrics Show'da görücüye çıktı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tekstil sektöründe Türkiye’nin lider şehirlerinden olan Bursa’nın tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak ve sektörün ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı başladı.

28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sektör liderlerini bir araya getirecek fuarın açılışında konuşan BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş, “Fuarımızın bu yıl 13.sünü düzenliyoruz. Tekstil sektörü olarak gerçekten zor bir dönem yaşanıyor. Biz de Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak, bu zor dönemde üreticilerimize her zaman katkı yaptığımız gibi bu sefer de bu fuar vesilesiyle üreticilerimize ve alıcıları buluşturmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 50 ülkeden 200 civarında alıcıyı Bursa'da ağırlayacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde burada yapılan görüşmelerin neticesi de alınır ve sektöre de nefes aldırırız” dedi.