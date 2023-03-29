“Bursa, yatırımlar ve devlet imkanlarından daha fazla faydalanmalı”

EKONOMİ

BURSA-CHP Bursa 2’nci Bölge Milletvekili Aday Adayı Aytuğ Onur, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek adaylık süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İki dönem Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim kurulunda ve çeşitli komisyonlarda görev aldığını hatırlatan Aytuğ Onur, iş dünyasının içinde ve sorunları bilen bir iş insanı olarak mecliste iş dünyasının temsilcisi olmak istediğini vurguladı.

Sanayisi, ekonomisi ve ürettiği katma değer ile Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında olan Bursa’nın yatırımlar ve devlet imkanlarından daha fazla faydalanması gerektiğini hatırlatan Onur, mecliste iş dünyasının mutlaka temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Onur, “Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Ben de esnafımızın, sanayicilerimizin, kadın ve genç girişimcilerin beklentilerine yön verebilmek için bu yola çıktım. İş insanı olarak pek çok platformda Bursa’ya hizmet ettim. Şimdi de farklı bir alanda hizmete devam etmek istiyorum. İklimi oluşturup kalkınmak, ayrıştırmadan, bölmeden, ortak akıl, istişare kültürüyle geleceğimizi inşa etmek ve gençlerimizin gözlerindeki ışığı yeniden canlandırmak için bu yola çıkmış bulunuyorum” dedi.