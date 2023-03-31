Bursa’da 5 yılda teşvikli belge tutarı 67.5 milyar lira oldu

Esra Özarfat

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce 2017- 2022 yılları arasında Bursa’da sağlanan teşvik belge sayısı toplamı 3 bin 277 adet oldu. 2017 yılında 338 olan belge sayısı 2022 yılı sonunda 917 belge ile yüzde 171 artış kaydetti. Son 5 yılda toplam yatırım tutarı 67.5 milyar lira olurken, öngörülen istihdam ise 60 bini aştı. Komple yeni yatırımları içeren belge sayısı ise bin 300’den fazla oldu. Son 5 yılda en yüksek artış 2022’de gerçekleşti. Geçen yıl belge alan firma sayısı 917 olurken, bu rakam Türkiye geneli teşvikli belge sayısının yüzde 7’sini oluşturdu. Geçen yıl toplam yatırım tutarı ise 21.6 milyar lira olurken, öngörülen istihdam 13 bin oldu. 2022 yılında en fazla belge 719 ile imalat sanayi alanında düzenlenirken, enerji alanında 156 belge düzenlendi. Bu sektörleri hizmetler, tarım ve madencilik takip etti. 2022’nin yüksek tutarlı yatırımları arasında Galata Wind’in Mustafakemalpaşa’daki 562 milyon liralık hibrit GES projesi, Bursagaz’ın Büyükorhan’daki 907 milyon liralık yatırımı, Vatan Pres’in Karacabey’deki 550 milyon liralık yatırımı, Kaplanlar Soğutma’nın 557 milyon liralık TEKNOSAB yatırımı yer aldı.

Bursa, 2023’e hızlı başladı

Bursa, yatırım teşvikleri alanında 2023’e de hızlı başladı. Yılın ilk 2 ayında 179 belge yatırım teşvikine bağlanırken, yatırım tutarı 4.8 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artış kaydedildi. Komple yeni yatırımları içeren belge sayısı ise yüzde 102 artışla 95 oldu. Öngörülen istihdam ise 3 bin 40 olarak kaydedildi. Yılın ilk 2 ayında dikkat çeken yatırımlar arasında Özdilek Ev Tekstili firmasının 1 milyar 118 milyon 473 bin 556 liralık yatırım teşviki dikkat çekti. Özdilek, Nilüfer’de dokumaların boyanması için gerçekleştireceği komple yeni yatırımın tamamlanması ile 950 kişiye istihdam sağlamayı öngörüyor. Ayrıca Kalsedon Turizm’in otel yatırımına 231 milyon lira, Dervişoğulları İplik firmasının dokuma yatırımına 139 milyon lira, Sinta İnşaat’ın prefabrik yapı elemanları yatırımına 139 milyon lira, MNK Enerji’nin makine yatırımına 155 milyon lira, Savcan Tekstil’in yatırımına da 190 milyon lira tutarında teşvik belgesi düzenlendi.

Devlet desteğiyle 7.6 milyar liralık 3 yatırım

Öte yandan yine 2023 yılı başında Bursa’da 7.6 milyar liralık üç büyük yatırım için proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda BG Maden’in yüksek karbonlu ferrokrom üretim tesisi yatırımına, Polyteks Tekstil’in geri dönüşümden elde edilmiş polimer cips ve POY üretim tesisi yatırımına ve Valeo Otomotiv’in yapacağı elektrik tahrikli kompresör üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet desteği sağlanmasına karar verildi. Karar çerçevesinde firmalara gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği ile enerji desteği sağlanacak.

Valeo’nun toplam sabit yatırım tutarı 4 milyar 250 milyon lira, öngörülen ilave istihdam 600. Polyteks Tekstil tarafından hayata geçirilecek yatırımın öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 445 milyon 330 bin lira, öngörülen ilave istihdam 250. BG Madencilik’in yatırım tutarı 910 milyon 687 bin lira, öngörülen ilave istihdam 295 kişi.

Çatı GES’lere ilgi yoğun

Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi (Çatı GES) yatırımları en fazla ilgi gören enerji yatırımları arasında ilk sırada yer aldı. Enerji maliyetlerindeki artışlar, sınırda karbon vergisi düzenlemesi gibi konular sanayicileri GES kurulumları konusunda harekete geçirdi. Geçen yıl başta tekstil sektörü olmak üzere otomotiv, gıda, tarım ve hayvancılık gibi sektörlerde Çatı GES projeleri için 154 belge düzenlenirken, yatırım tutarı ise 2.4 milyar lira oldu. Bu yılın ilk 2 ayındaysa 36 belge için 328.3 milyon lira tutarında belge düzenlendi.