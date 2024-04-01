Bursa’da değişim rüzgarı esti

EKONOMİ/BURSA

Yerel seçimlerin ardından sandık sayım işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Bursa’da sandıkların yüzde 100’ü açılırken 2 milyon 388 bin 995 seçmenden 1 milyon 883 bin 345’i sandık başına gitti. 1 milyon 806 bin 893 oyun geçerli sayıldığı seçimde 860 bin 105 oy alan CHP adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir’in yeni Belediye Başkanı oldu. Bursa Büyükşehir’de Cumhur İttifakının adayı Alinur Aktaş 693 bin 31 oy alırken, Yeniden Refah Partisi’nin Adayı Sedat Yalçın 89 bin 124 oyda kaldı. İYİ Parti’nin Adayı Selçuk Türkoğlu ise 40 bin 953 oy alarak 4. sırada kaldı.

Bursa’nın ilçelerinde de belediye başkanlıklarında önemli değişimler yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 17 ilçesi bulunan Bursa’da AK Parti 9, CHP 6, İYİ Parti ise 2 belediye kazandı. Geçen dönem görevde olan Mustafa Işık Gürsu’da, Alper Taban İnegöl’de, Kağan Mehmet Usta İznik’te, Oktay Yılmaz Yıldırım’da, Bekir Aydın Orhangazi’de güven tazelerken 12 koltuk el değiştirdi. Bursa’nın en büyük ilçesi olan Osmangazi’de yarışı ilk sırada göğüsleyen Erkan Aydın, CHP ile tarihi bir başarıya imza atarak belediyenin ilk sol görüşlü belediye başkanı oldu.



Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa’nın ilçelerindeki belediye başkanlık sonuçları (ilk 3) şu şekilde;

Büyükorhan

Kamil Turhan - AK Parti - 57.77%

Ahmet Korkmaz - Yeniden Refah - 24.85%

Mustafa Oktay – CHP - 9.61%

Gemlik

Şükrü Deviren – CHP - 51.41%

Refik Yılmaz - AK Parti - 35.34%

Gençay Yılmaz - Yeniden Refah - 4.16%

Gürsu

Mustafa Işık - AK Parti - 43.86%

Haşim Öztürk – CHP - 25.63%

Sevinç Muhammed - Zafer Partisi - 10.97%

Harmancık

Haşim Ali Arıkan – CHP - 43.56%

Yılmaz Ataş - AK Parti - 42.58%

Ahmet Can - Yeniden Refah- 10.3%

İnegöl

Alper Taban - AK Parti - 43.33%

Hasan Eroğlu – Saadet - 20.98%

Mehmet Kaygusuz - Yeniden Refah - 13.97%

İznik

Kağan Mehmet Usta - AK Parti - 36.03%

Ayan Özer – CHP - 21.59%

Zeynel Abidin Turan - Yeniden Refah - 20.92%

Karacabey:

Fatih Karabatı - İYİ Parti - 35.14%

Ali Özkan - AK Parti - 30.04%

Gönül Avil – CHP - 22.17%

Keles

Ali Doğru - AK Parti - 46.27%

İsmail Yeni - İYİ Parti - 38.09%

Orhan Aslan – CHP - 6.57%

Kestel

Ferhat Erol - AK Parti - 33.33%

Önder Tanır - Yeniden Refah - 31.77%

Akan Ayaz – CHP - 23.6%

Mudanya

Deniz Dalgıç – CHP - 54.98%

Gökhan Dinçer - AK Parti - 36.34%

Erol Demirhisar - İYİ Parti - 2.65%

Mustafakemalpaşa

Şükrü Erdem – CHP - 49.37%

Ahmet Beygirci – MHP - 33.13%

İsa Söğüt- İYİ Parti - 7.69%

Nilüfer

Şadi Özdemir – CHP - 59.66%

Celil Çolak - AK Parti - 27.67%

Işıl Esgin - Zafer Partisi- 4.37%

Orhaneli

Ali Osman Tayır - AK Parti - 43.85%

Mümtaz Aslan - İYİ Parti - 41.06%

Vildan Koç – CHP - 5.98%

Orhangazi

Bekir Aydın - AK Parti - 36.13%

Şaban Çetin Çoklar – CHP - 30.63%

Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu- DP - 20.19%

Osmangazi

Erkan Aydın – CHP - 46.31%

Mustafa Dündar - AK Parti - 37.8%

Yunus Koçak - Yeniden Refah - 5.84%

Yenişehir

Ercan Özel - İYİ Parti - 33.91%

Davut Aydın – MHP - 30.5%

Sadi Aktaş – CHP - 22.02%

Yıldırım

Oktay Yılmaz - AK Parti - 44.07%

Mehmet Önder Mutlu – CHP- 34.51%

Nimetullah Narman - Yeniden Refah - 7.09%