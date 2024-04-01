Bursa’da değişim rüzgarı esti
Yerel seçimlere ilişkin resmi olmayan sonuçlara göre Bursa’da Büyükşehir Belediyesinin kazananı CHP adayı Mustafa Bozbey olurken, şehirdeki 20 yıl sonra AK Parti iktidarı sona erdi. Şehirdeki 12 ilçede belediye başkanlık koltuğuna oturan isimler değişirken Bursa’nın en büyük ilçesi olan Osmangazi’de de ilk defa bir sol görüşlü parti belediyeyi kazandı.
EKONOMİ/BURSA
Yerel seçimlerin ardından sandık sayım işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Bursa’da sandıkların yüzde 100’ü açılırken 2 milyon 388 bin 995 seçmenden 1 milyon 883 bin 345’i sandık başına gitti. 1 milyon 806 bin 893 oyun geçerli sayıldığı seçimde 860 bin 105 oy alan CHP adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir’in yeni Belediye Başkanı oldu. Bursa Büyükşehir’de Cumhur İttifakının adayı Alinur Aktaş 693 bin 31 oy alırken, Yeniden Refah Partisi’nin Adayı Sedat Yalçın 89 bin 124 oyda kaldı. İYİ Parti’nin Adayı Selçuk Türkoğlu ise 40 bin 953 oy alarak 4. sırada kaldı.
Bursa’nın ilçelerinde de belediye başkanlıklarında önemli değişimler yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 17 ilçesi bulunan Bursa’da AK Parti 9, CHP 6, İYİ Parti ise 2 belediye kazandı. Geçen dönem görevde olan Mustafa Işık Gürsu’da, Alper Taban İnegöl’de, Kağan Mehmet Usta İznik’te, Oktay Yılmaz Yıldırım’da, Bekir Aydın Orhangazi’de güven tazelerken 12 koltuk el değiştirdi. Bursa’nın en büyük ilçesi olan Osmangazi’de yarışı ilk sırada göğüsleyen Erkan Aydın, CHP ile tarihi bir başarıya imza atarak belediyenin ilk sol görüşlü belediye başkanı oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa’nın ilçelerindeki belediye başkanlık sonuçları (ilk 3) şu şekilde;
Büyükorhan
Kamil Turhan - AK Parti - 57.77%
Ahmet Korkmaz - Yeniden Refah - 24.85%
Mustafa Oktay – CHP - 9.61%
Gemlik
Şükrü Deviren – CHP - 51.41%
Refik Yılmaz - AK Parti - 35.34%
Gençay Yılmaz - Yeniden Refah - 4.16%
Gürsu
Mustafa Işık - AK Parti - 43.86%
Haşim Öztürk – CHP - 25.63%
Sevinç Muhammed - Zafer Partisi - 10.97%
Harmancık
Haşim Ali Arıkan – CHP - 43.56%
Yılmaz Ataş - AK Parti - 42.58%
Ahmet Can - Yeniden Refah- 10.3%
İnegöl
Alper Taban - AK Parti - 43.33%
Hasan Eroğlu – Saadet - 20.98%
Mehmet Kaygusuz - Yeniden Refah - 13.97%
İznik
Kağan Mehmet Usta - AK Parti - 36.03%
Ayan Özer – CHP - 21.59%
Zeynel Abidin Turan - Yeniden Refah - 20.92%
Karacabey:
Fatih Karabatı - İYİ Parti - 35.14%
Ali Özkan - AK Parti - 30.04%
Gönül Avil – CHP - 22.17%
Keles
Ali Doğru - AK Parti - 46.27%
İsmail Yeni - İYİ Parti - 38.09%
Orhan Aslan – CHP - 6.57%
Kestel
Ferhat Erol - AK Parti - 33.33%
Önder Tanır - Yeniden Refah - 31.77%
Akan Ayaz – CHP - 23.6%
Mudanya
Deniz Dalgıç – CHP - 54.98%
Gökhan Dinçer - AK Parti - 36.34%
Erol Demirhisar - İYİ Parti - 2.65%
Mustafakemalpaşa
Şükrü Erdem – CHP - 49.37%
Ahmet Beygirci – MHP - 33.13%
İsa Söğüt- İYİ Parti - 7.69%
Nilüfer
Şadi Özdemir – CHP - 59.66%
Celil Çolak - AK Parti - 27.67%
Işıl Esgin - Zafer Partisi- 4.37%
Orhaneli
Ali Osman Tayır - AK Parti - 43.85%
Mümtaz Aslan - İYİ Parti - 41.06%
Vildan Koç – CHP - 5.98%
Orhangazi
Bekir Aydın - AK Parti - 36.13%
Şaban Çetin Çoklar – CHP - 30.63%
Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu- DP - 20.19%
Osmangazi
Erkan Aydın – CHP - 46.31%
Mustafa Dündar - AK Parti - 37.8%
Yunus Koçak - Yeniden Refah - 5.84%
Yenişehir
Ercan Özel - İYİ Parti - 33.91%
Davut Aydın – MHP - 30.5%
Sadi Aktaş – CHP - 22.02%
Yıldırım
Oktay Yılmaz - AK Parti - 44.07%
Mehmet Önder Mutlu – CHP- 34.51%
Nimetullah Narman - Yeniden Refah - 7.09%