“Bursa’da tarımsal verimliliği artıracağız”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bursa ürettikçe Türkiye Güçlenecek’ temasıyla düzenlenen ‘Tarım Paydaşları Buluşması’ gerçekleştirildi. Üreticilerin sorunlarının ve önerilerinin kayıt altına alındığı toplantıda Bursa’nın tarımsal üretim gücüne vurgu yaparken ithal edilen tarım ürünlerinden dem vuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Pandemide bütün dünya şunu fark etti ki gıda dolayısıyla tarım ve hayvancılık çok önemli. Sanayisi gelişmiş, zengin ülkeler bile tohumuna sahip çıkıyor, hayvancılığı, çiftçiliği, çiftçiyi el üstünde tutuyor. Herkes önce kendi kendine yetmek istiyor. Biz de eskiden biz de kendi kendimize yetebiliyorduk ancak biliyoruz ki artık Kanada'dan kırmızı mercimeği, Mısır'dan kuru fasulyeyi ve birçok ürünü dışarıdan alıyoruz. Hayvancılıkta da durumumuz aynı” diye konuştu.

“Üretici kooperatifleri tek çatıda toplanacak”

Tarım ve hayvancılığı iyileştirmenin Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikleri olacağını belirten Bozbey, “Bursa zaten doğası ve iklimiyle tarımda bütün Marmara'nın incisi konumunda olacak bir kenttir. Yeter ki topraklarımıza sahip çıkalım. Yeter ki tarım alanlarımıza sahip çıkalım, onları kaybetmeyelim. Zeyrin, armut, çilek, kiraz, şeftali, siyah incir, enginar gibi zenginliklere sahibiz. Bursa'mızın kırsal ve genelinde cazibesini, yaşanabilirliğini hep beraber artıracağız. Tarımı iyileştirip, kazançlarını artırıp köylere sosyal alanlar da kazandırarak, gençlerimizin şehre gitmesini ve oraları terk etmelerinin önüne geçmiş olacağız. Bursa'da üreticinin yanında olacağız. Kooperatifler için üretici çatı birliğiyle üretici kooperatiflerimizi tek çatı altında toplayıp emek ve enerji kayıplarının da önüne geçmiş, verimliliği artırmış olacağız. Tarımsal üretimi araştırma destekleme ve eğitim merkeziyle hem Ar-Ge çalışmaları hem eğitim faaliyetleri hem de ürün çeşitliliğiyle verimliliği artırmış olacağız. Ürün ve süt toplama merkezleri gibi tesislerin sayısını arttırıp modern ve kullanışlı fuar alanlarıyla üreticilerimizin ürünlerinin pazar paylarının artırılması ile daha verimli bir şekilde ürünlerini satabilmelerini de hedefliyoruz. Meteorolojik tahmin ve erken uyarı sistemlerini arttırıp zeytin ve meyvede kalite yaratmak istiyoruz. Tohumdan, hayvancılıkta, mazot desteğine kadar imkanlar doğrultusunda sizlerin yanında sizlerin yanında olarak desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Yapılacak bilimsel çalışmalar ile bu ürünlerden daha geri daha fazla verimin alınması çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. İmkanlar doğrultusunda sırasıyla her birini gerçekleştireceğiz” dedi.