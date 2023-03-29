Bursa’daki tarihi eserlere 3 boyutlu modelleme

EKONOMİ (BURSA) - Yaşanan deprem felaketinde tarihi eserlerde yaşanan yıkım gözleri büyük bir bölümü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa'daki tarihi eserlere çevirdi. Birinci derece deprem kuşağında yer Bursa’da başlatılan çalışmayla tarihi eserler bire bir ölçümlenip, modellenerek kayıt altına alınıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Türkiye’deki belediyelerde bir ilk olarak yersel lazer tarama cihazı ile ölçümlere başladı.

Saniyede 50 bin nokta ölçebilen lazer ölçüm cihazı ile yapıların 3 boyutlu modeli çıkarılırken, İslam âleminin en yüksek mertebedeki 5’inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Ulucami’de yapılan 2 milyar nokta ölçümü ile en kaba hata sadece 8 milimetre olarak, tarihi yapının 3 boyutlu modeli oluşturuldu. Bugüne kadar Ulucami’nin yanı sıra Tarihi Saat Kulesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Yeşil Cami, Yeşil Türbe gibi pek çok tarihi eser de kayıt altına alındı.

Bursa’nın, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Sultan Külliyeleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını, İznik'in de aday listede olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi eserlerin aslına uygun olarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bursa’nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bir taraftan şehrimizi depreme karşı dirençli hale getirecek çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan sahip olduğumuz kültürel mirası korumak için de yoğun çaba harcıyoruz. Bugüne kadar 100’ün üzerindeki eserimizin birebir modellemesi yapıldı. Hedefimiz kentimizdeki gerek tarihi, gerekse mimari değeri olan tüm eserleri modellemek. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın tabii ki ama olası bir felakete karşı konutlarımızdan anıtlarımıza kadar tüm yapılarımızı depreme dirençli hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.