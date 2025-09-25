Bursalı kimya üreticileri sektöre özel OSB istiyor

ESRA ÖZARFAT

(BURSA) - Bursa Kimya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUKSİAD) Başkanı İlker Duran, Bursa’da kurulması planlanan KOBİ OSB içinde kimya sektörüne özel bir alan tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı. Duran, “Kimya sektörünün dağınık yapısını tek çatı altında toplayacak, altyapısı güçlü bir Kimya OSB’ye ihtiyaç var” dedi. Kimya sektörünün yüzde 70 oranında dışa bağımlı olduğuna dikkat çeken Duran, bu tabloyu değiştirmek için güçlü Ar-Ge çalışmalarına ve doğru planlanmış mekânsal alanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Duran, “Yeni ürünler üretmek, kapasiteyi artırmak için sadece Ar-Ge değil, aynı zamanda doğru altyapıya sahip bir üretim alanı gerekiyor. KOBİ OSB’de en çok ihtiyacı olan sektör kimya sektörüdür” ifadelerini kullandı. KOBİ OSB için kimya sektöründe faaliyet gösteren 500’e yakın firmanın acil yer talebinde bulunduğunu belirten Duran, “Kimya sektörüne ciddi anlamda mekânsal bir alan ayrılması gerekiyor. Sektörün bir araya gelmesiyle sinerji oluşur. Bursa’da kimya üreticilerinin kent içinde dağınık halde faaliyet göstermesi yerine, özel bir OSB’de toplanması şart” diye konuştu.

Sektör ekonomiye güç katıyor

Bursa’da kimya sektörünün 2 binden fazla kayıtlı işletmeye, 20 bini aşkın çalışana ve 861 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu hatırlatan İlker Duran, “Kimya son dört yıldır otomotivden sonra en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunda. Ancak sektörün önemi yeterince bilinmiyor” dedi. Kimya denildiğinde yanlış bir tehlike algısı oluştuğunu belirten Duran, “Diş macunundan şampuana, temizlik ürünlerinden ilaca kadar kimya hayatın her alanında. Yanıcı-parlayıcı ürünlerden çevreye duyarlı üretimlere kadar farklı ölçeklerde faaliyet gösteriyoruz. Bu yüzden kimya için altyapısı özel planlanmış bir OSB’ye ihtiyaç var. Önemli olan, risklerin doğru şekilde yönetildiği, altyapısı güçlü alanlarda üretim yapılmasıdır. Bizim istediğimiz de budur” açıklamasını yaptı.

Sektörün sürdürülebilir gelişimi için eğitim yatırımlarının da şart olduğunu kaydeden Duran, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde bir Kimya Mühendisliği bölümü açılması ve meslek yüksekokullarında kimya alanında eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Duran, KOBİ OSB bünyesinde kurulmasını istedikleri Kimya OSB içinde firmaların üretim için 1.000 metrekare ile 5 bin metrekare arasındaki kapalı alanlara ihtiyaç duyacağını ifade etti.

“Mekansal planlama bir an önce yapılmalı”

Bursa’nın ihracatta ivme kaybettiğine dikkati çeken İlker Duran, KOBİ OSB çağrısını bir kez daha yineledi. Duran, şehrin tekrar ihracatta yukarı yönlü bir ivme yakalayabilmesi için acil olarak KOBİ'lerin önünün açılması gerektiğini vurguladı. İlker Duran, “Şehrin ihracatta son yıllarda geriye doğru seyretmesinin öncelikli nedeni KOBİ'lerin yaşadığı ciddi sıkıntılardır. Bunların başında da mekansal planlama gelmektedir. KOBİ'lerin büyümesi için acil olarak mekansal planlama yapılmalıdır. İhracatın tekrar artış göstermesi adına reçete gayet açık. Bir an önce KOBİ'lerimizin önünün açılması için KOBİ OSB projesi hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.