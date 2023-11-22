Bursa’nın büyükleri belli oldu, zirvede Tofaş yer aldı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 26’ncı kez gerçekleştirdiği ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2022’ sonuçları açıklandı. Buna göre 250 Büyük firmanın net satışları, yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların da etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 116’lık artışla 664,7 milyar TL oldu. Firmaların net satışlarına göre ilk sırada 71,9 milyar TL’lik net satış rakamı ile Tofaş yer aldı. Oyak Renault 62,6 milyar TL’lik net satışıyla 2022 yılını ikinci sırada tamamladı. Uludağ Elektrik ise 40,9 milyar TL ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Bu firmaları sırasıyla Borçelik, TGS, Bosch, Sütaş, Sarten Ambalaj, Asil Çelik ve Bamesa Çelik takip etti. 250 Büyük Firma’nın 2022 yılında oluşturduğu katma değer, 2021 yılına göre yüzde 86’lık artışla 104 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında, Bursa’nın en büyük firmalarının özkaynakları yüzde 133’lük yükselişle 192,3 milyar TL’ye, aktif büyüklükleri yüzde 88’lik artışla 450,2 milyar TL’ye, dönem karları yüzde 88’lik artışla 56,4 milyar TL’ye, üretimden satışları ise yüzde 112 artışla 454 milyar TL’ye ulaştı.

250 büyük firmadan 13,5 milyar dolar ihracat

250 Büyük Firma’nın ihracat performansı da yüzde 8,2’lik yükselişle 13,5 milyar dolar oldu. Araştırma kapsamındaki firmalar 170 bin kişiye istihdam sağlarken, bu alandaki artış oranı ise yüzde 6 olarak gerçekleşti. Sektörel dağılımda ise 59 firma ile otomotiv yan sanayi başı çekiyor. Listedeki firmaların 40’ı tekstil sektöründe, 26’sı ise gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor. Otomotiv yan sanayi firmalarının net satışlara katkısı 107,1 milyar TL, gıda, tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerinin 63,8 milyar TL, tekstil sektör temsilcilerinin ise 50,4 milyar TL oldu.

Sürdürülebilir başarı için finansal istikrar vurgusu

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Yakın coğrafyamızda süregelen savaşların, tüm dünyada rekor seviyeleri test eden yüksek enflasyon rakamlarının ve belirsizliklerin ticaretteki olumsuz etkilerine rağmen firmalarımız, başta üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm ekonomik göstergelerde önemli bir performans sergiledi” dedi. İş dünyasının bu dönemdeki en önemli beklentilerinin enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması ve finansal istikrarın yeniden tesisi olduğunu dile getiren Burkay, Bursa’da üretici firmaların ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışlarına imkân sağlayan, modern ulaşım olanaklarına sahip planlı alanlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Burkay, “Bunu gerçekleştirebildiğimiz ve firmalarımızı yeni nesil teşviklerle desteklediğimiz takdirde çok daha güçlü bir büyüme hamlesi gerçekleştirebiliriz. Bunun da yolu mekânsal planlamadan geçiyor” diye konuştu.

“Dönüşüm, sektörleri yeniden şekillendiriyor”

BTSO Başkanı Burkay, küresel ölçekte tedarik kanallarının ve rekabet koşullarının hızla değiştiğini, yurt içinde ise enflasyonla mücadele kapsamında iç talepte yavaşlamanın öngörüldüğünü belirterek, satış, stok, tedarik, ölçek yönetimi ve verimlilik eksenli planlamanın önemine dikkat çekti. İbrahim Burkay, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yapay zekâ gibi sektörleri yeniden şekillendiren gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde yenilikçi, inovasyon, tasarım ve teknoloji içeren mal ve hizmetlerin ayrıştırıcı unsurlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.