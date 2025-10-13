Bursa'nın çiftçi ve çevre dostu yatırımlarına ödül

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ve 49 üye belediyenin 96 projeyle başvuru yaptığı yarışmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla kurduğu Damla Sulama Boru Üretim Tesisi ‘Çevre’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreni sonrasında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, “Plastik atıkların toplanarak geri kazandırılması konusunda aldığımız ödülü çok anlamlı buluyorum. Doğaya ve çevreye katkısı, suyun ekonomik kullanılması adına son derece önemli. Üretilen boruların çiftçiye ve tarıma katkısı var. Suyun tasarruflu kullanılmasını da sağlıyor. Daha fazla çiftçimize ulaştırmak adına projemizi büyütüyoruz” dedi. Başkan Bozbey, çiftçilerden ömrünü tamamlayan plastik boruları Tarım Peyzaj AŞ’ye ulaştırmasını isteyerek, yenileriyle değiştireceklerini söyledi. Üreticiye verdiği destek ve çevreci yaklaşımı ile model olan tesiste üretilen borular, yüzde 100 geri dönüşümden elde ediliyor. Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunuluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj AŞ ve ÇEVKO iş birliğinde yürütülen Hibeli Damla Sulama Boru Projesi kapsamında bugüne kadar 10 bini aşkın sulama borusu binlerce çiftçiye dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Mustafa Bozbey, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın elinden aldı.