“Bursa'nın devletten aldığı yatırım desteği gerilerde”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Aylık Genel Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın büyük bir ekonomiye sahip olmasına rağmen devletten aldığı aylık kişi başı payda 12’inci sırada yer aldığını, devlet kanadından gelen desteklerin gözden geçirilmesini ve yapılacak çalışmalarda birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Mustafa Bozbey, “Bursa, devletten aldığı aylık kişi başı payda 12’inci sırada ama diğer tarafta hizmetleri de hesaba katsak belki 20’inci sıradadır. Burada sığınmacılar bu hesabın içinde yok. Bursa yıllardır iktidarın yönettiği bir şehir olmasına rağmen yatırım konusunda aldığı destek çok geride” diye konuştu. Bazı önemli kurumların merkezi İstanbul’da ve büyük mükellefler vergi dairesine kayıtlı olduğuna işaret eden Bozbey, hem Bursalılardan hem de büyük firmalardan destek beklediklerini, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile vergilendirme konusu üzerine çalışacaklarını dile getirdi.

Körfez’de ulaşım başlıyor

Gölleriyle birlikte 160 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Bursa’nın yaz turizminden hak ettiği payı alması için kıyı belediyeleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Bozbey, sosyal tesislerin yanı sıra bu yıl 24 halk plajını faaliyete geçirdiklerini anlattı. Mudanya - Gemlik - Küçükkumla, Mudanya ve Tirilye olmak üzere Körfez ulaşımında yeni projeyi başlatmaya hazırlandıklarını kaydeden Bozbey, körfez ulaşımı konusunda şehir hatları modelini hayata geçireceklerini duyurdu. Öğrencilerin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere Kent Lokantaları açacaklarını da bildiren Mustafa Bozbey, ayrıca BB Kafeler ile BURFAŞ ürün satış noktalarını artıracaklarını, vatandaşların uygun fiyatlı ürün ve hizmete ulaşmasını sağlayacaklarını aktardı. Belediye iştiraklerinden BURULAŞ’ın 2 bin otobüs ile toplu ulaşıma destek verdiğini hatırlatan Mustafa Bozbey, “İki makam aracının satışıyla birlikte 5 adet yeni mikrobüs aldık. Bunu hemen sisteme kazandırdık. 10 yeni otobüsü daha Bursalıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Amacımız filomuzu yenileyerek, konforu artıran araçlara dönüştürmek” dedi.

Üniversite-Görükle Metro Projesi’nde finansman sıkıntısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020’de başlatılan Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı çalışmalarının 2025'te tamamlanacağını belirten Bozbey, seçim öncesi temeli atılan Üniversite-Görükle Metro hattının ise yapım ihalesinin gerçekleştirilmemiş olduğunu öğrendiklerinin altını çizdi. Bozbey, “Seçim öncesi temeli atılan Üniversite-Görükle metro hattı, aslında böyle bir proje yok, sadece tasarımda var. Herhangi bir finansman ayrılmamış. Üniversite'den Görükle'ye giden bir projenin hayal olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız çeşitli kredilerle ve görüşmelerle birlikte bu hattı gerçek anlamda nasıl yapılacağını paylaşacağız” açıklamasını yaptı.

Toplantıya Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Tözün Bingöl, Mehmet Emin Direkçi, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ile başkan danışmanları katıldı.