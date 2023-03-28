Bursa’nın STK’larının gündemi deprem bölgesi

Esra Özarfat

BURSA - Bursa iş dünyası Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı ağır tahribatın izlerini silmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bursalı iş insanları üye oldukları dernekler aracılığıyla deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyacının çözülmesi için seferber oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Hatay’daki Geçici Yaşam Merkezi’nde ilk konteynerlerin kurulumları tamamlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “BTSO olarak 52 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Burada hayatın hızla normal akışına dönmesini arzu ediyoruz” dedi. BTSO ayrıca bölgede kurulan sahra mutfaklarında depremzedelerin yemek ihtiyaçlarını da karşılıyor.

BUSİAD Mutfak 2 bin kişiye ulaşıyor

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) de Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan sahra mutfağında sıcak yemek ihtiyacını gideriyor. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bursa iş dünyası da bu konuda çok iyi bir sınav vermiştir. Samandağ’da günde 2 bin kişiyi doyuran mobil mutfağımızın devamlılığı için başta üyelerimiz olmak üzere herkesi göreve davet ediyoruz” diye konuştu. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, depremlerden etkilenen vatandaşların geçici konuklamalarına destek vermek amacıyla bölgeye 80 konteyner ev gönderdiklerini açıkladı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklığında hazırlanan erzak kolileri, deprem bölgesindeki ve Bursa'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkarıldı. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy DOSAB ve DOSABSİAD olarak Ramazan ayının dayanışma ruhunu deprem bölgesinde yaşatmak için tüm imkânları seferber etmeye devam edeceklerini söyledi.

GESİAD, çocuklara oyun parkı kuracak

Bölgede yaşamın bir an önce doğal seyrine kavuşabilmesinin en önemli şartlarından birinin ekonomik hayatı düzene sokmak olduğunu belirten Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya, 11 ilin genç sanayici derneklerinin başkanları ile ihtiyaçlar noktasında sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Kaya, deprem bölgesinde TÜRKONFED tarafından kurulan konteyner kentler ve yaşam merkezlerindeki çocuk oyun parkları yapımını da GESİAD olarak üslendiklerini kaydetti.

Kaya, “Şu anda afet bölgesinden şehrimize gelen kardeşlerimiz hepimizin misafiridir. Ancak bu insanların devletin imkanları doğrultusunda en kısa sürede yaşadıkları bölgelere dönerek, orada işlerini ve yaşamlarını sürdürmeleri, kendileri ve şehirlerinin geleceği açısından çok önemli. Bizler bölge başkanlarımıza ve yöneticilerine tesislerimizi kendi üretim alanları gibi kullanabileceklerini belirttik. Orada yaşamın normal seyrine dönebilmesi için olduğu gibi ekonomi çarklarının işleyişi için de elimizden gelen her türlü desteği vermeye açığız” ifadelerini kullandı.