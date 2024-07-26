Bursa'nın turizm rotası, kent dinamikleriyle şekilleniyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, turizm konusunda birçok çalışma yapılmasına rağmen organizasyon ve koordinasyon eksiklikleri bulunduğunu, strateji ve hedeflerin takibi konusunda da yetersizlikler olduğunu söyledi. Turizm çalıştayları, stratejik planlar ve üniversitelerin çalışmalarıyla ilgili raporları profesyonel bir ekiple değerlendirmeye aldıklarını ifade eden Başkan Bozbey, turizm paydaşlarından da bu konuda katkı beklediklerini, Eylül ayının sonunda bu konuda geniş katılımlı stratejik planlama günleri düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Bozbey, “Şehrin kendine özgü olan DNA’sını ortaya çıkarmalıyız. Turistik yöreleri, gelenin bir kez daha gelmek isteyeceği ve gönül bağı kuracağı destinasyonlara dönüştürmeliyiz. Bursa, gücünü kendi köklerinden alan bir turizm stratejisini hak ediyor” dedi.

Bursa’da konaklama süresinin 2 günün üzerine çıkartılması için projeler geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Bozbey, “Gece aktivitelerinin yetersizliği, tarihi kent merkezinin belli saatlerden sonra karanlığa bürünmesi, Uludağ’ın kronikleşmiş sorunları, termal tesislerimiz ile ilgili sorunları bir an önce masaya yatırmalıyız. Şehrimizde birçok müze bulunmasına rağmen yeteri kadar gezilmiyor. Bu konuda detaylı rotalar oluşturarak ziyaretçi sayısını arttırmalıyız. Tophane bölgesinde tuvalet alanlarının ve turist indirme-bindirme alanlarının acil oluşturulması talimatını verdim. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz komisyon, turizm alanlarında incelemeler yapıyor. Tespit edilen eksiklikleri ivedi bir şekilde çözeceğiz” diye konuştu.

Gastronomi Festivali, 13-15 Eylül’de

Festivallerin önemine işaret eden Başkan Bozbey, Gastronomi Festivali’nin üçüncüsünün 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Kentin en önemli turizm noktalarından biri olan İznik’in de potansiyelinin çok altında kaldığını söyleyen Başkan Bozbey, İznik Gölü’nden ve ilçenin doğal zenginliklerden yeterince yararlanılamadığını anlattı. İznik’in Müslümanlar kadar Hristiyan alemi için de önemli olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, ekim ayında ‘Medeniyet ve İnanç Tarihi Sempozyumu’ planlandığını aktardı. Bozbey, 8.500 yıl önceki insan yerleşimlerinin ortaya çıktığı Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi’nin de çeşitli etkinliklerle tanıtılacağını, yeni turizm bölgelerin turizm rotaları kapsamına alınması gerektiğini, komşu şehirlerle işbirliği yapılarak ortak destinasyonlar oluşturulabileceğini söyledi. Sektöre yeni personel yetiştirilmesi amacıyla BUSMEK üzerinden GÜMTOB ve TURSAB ile yapılan işbirliğini arttırmak istediklerini belirten Başkan Bozbey, Yenişehir Havalimanı’nın daha fazla sefer alabilmesi için çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

BUSİAD da İznik için harekete geçti

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon belgesi temelinde Bursa turizmine odaklandı. Turizm aktörlerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda Hristiyanlar için önemli bir yere sahip olan 1. Konsil’in 1.700’ünü yılı nedeniyle İznik’te gelecek yıl yaşanması muhtemel turizm hareketliliği ele alındı. Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, UNESCO Bursa Derneği, SKAL Dünya Başkanlığı, Dünya İnanç Turizmi Derneği, medya ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yapılacak bir çalışmanın İznik’in tanıtımı için yararlı olacağı ifade edildi. Oluşturulacak yol haritası sonrası Ekim ayında BUSİAD öncülüğünde bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor.