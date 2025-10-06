  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. BURTOM’dan Bursaspor’a sponsorluk desteği
Takip Et

BURTOM’dan Bursaspor’a sponsorluk desteği

BURTOM Sağlık Grubu, Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursaspor Basketbol Takımı’nın forma göğüs sponsoru oldu.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BURTOM’dan Bursaspor’a sponsorluk desteği
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - BURTOM Sağlık Grubu, sağlık alanındaki önemli çalışmalarının yanı sıra kentin spor kulüplerini desteklemeyi sürdürüyor. BURTOM ve Bursaspor Basketbol Takımı arasında imzalanan anlaşma sayesinde Bursaspor Basketbol Takımı, hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de Basketbol Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarda BURTOM'un göğüs sponsoru olduğu formalarla mücadele edecek. Sponsorluk imza törenine BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin, Bursaspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Emre Ekim, Koç Nenad Markovic ve kulübün A Takımı sporcuları katıldı.

İmza töreninde konuşan Uzm. Dr. Erol Kılıç, “Bu sene BURTOM Sağlık Grubu’nun 32’nci yılı. Bizim çalışanlarımızın yüzde 70’i gençlerden oluşuyor. Aynı şekilde çalışanlarımızın yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Gençlere, kadınların istihdam edilmesine ve bunun beraberinde spora ve sporculara büyük önem veriyoruz. Sadece sağlık alanında değil, gerek kültür sanatta gerekse sporda elimizi taşın altına koymak bizim Bursa için bir görevimiz diye düşünüyoruz. Özellikle Bursaspor Basketbol Takımı’nın başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi. Protokol, Uzm. Dr. Erol Kılıç ve Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin tarafından imzalandı.

Şehirler
Sektörden ayrılan kadın mühendisler mesleklerine geri dönüyor
Sektörden ayrılan kadın mühendisler mesleklerine geri dönüyor
AKİB, Eylül’de 1,25 milyar dolarlık ihracata imza attı
AKİB, Eylül’de 1,25 milyar dolarlık ihracata imza attı
CHP’li Gülcan Kış açıkladı: “Her çocuk 140 bin TL borçla doğuyor”
Gülcan Kış: “Her çocuk 140 bin TL borçla doğuyor”
Sofralık zeytin ihracatında 255 milyon dolarlık tarihi rekor
Sofralık zeytin ihracatında 255 milyon dolarlık tarihi rekor
Kocaeli Kitap Fuarı 15. kez kapılarını açtı
Kocaeli Kitap Fuarı 15. kez kapılarını açtı
KOSAM: “Su, bölgesel bir mesele olmaktan çıktı, ulusal strateji konusu oldu”
KOSAM: “Su, bölgesel bir mesele olmaktan çıktı, ulusal strateji konusu oldu”