BURTOM’dan Bursaspor’a sponsorluk desteği

EKONOMİ (BURSA) - BURTOM Sağlık Grubu, sağlık alanındaki önemli çalışmalarının yanı sıra kentin spor kulüplerini desteklemeyi sürdürüyor. BURTOM ve Bursaspor Basketbol Takımı arasında imzalanan anlaşma sayesinde Bursaspor Basketbol Takımı, hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de Basketbol Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarda BURTOM'un göğüs sponsoru olduğu formalarla mücadele edecek. Sponsorluk imza törenine BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin, Bursaspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Emre Ekim, Koç Nenad Markovic ve kulübün A Takımı sporcuları katıldı.

İmza töreninde konuşan Uzm. Dr. Erol Kılıç, “Bu sene BURTOM Sağlık Grubu’nun 32’nci yılı. Bizim çalışanlarımızın yüzde 70’i gençlerden oluşuyor. Aynı şekilde çalışanlarımızın yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Gençlere, kadınların istihdam edilmesine ve bunun beraberinde spora ve sporculara büyük önem veriyoruz. Sadece sağlık alanında değil, gerek kültür sanatta gerekse sporda elimizi taşın altına koymak bizim Bursa için bir görevimiz diye düşünüyoruz. Özellikle Bursaspor Basketbol Takımı’nın başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi. Protokol, Uzm. Dr. Erol Kılıç ve Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin tarafından imzalandı.