Butik Çay Üretim Yarışmasını Altunsu Çay kazandı

Hakan ÖZBEK

Türk çayının 100. Yılı kutlamaları kapsamında Rize Ticaret Borsası tarafından Çay Çarşısı’nda Butik Üretim Çay Yarışması düzenlendi.

Üreticiler geceden topladıkları yaş çaylarını kendi kazanlarında elle kurutarak yaptıkları üretimlerini jüri üyelerine anlattıktan sonra hazırladıkları çayları demleyerek jüriye sundular.

Yarışmada değerlendirme RTEÜ’nün organize ettiği Ulusal Çay Kongresi’ne katılan yabancı bilim insanlarından oluşan 5 kişilik jüri tarafından yapıldı.

Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından en yüksek puanı Altunsu Çay’dan katılım sağlayan Seher Altunsu alarak birinci oldu. İkinci Çaymer’den katılım sağlayan Muhammet Çomoğlu, üçüncü Orçay’dan katılım sağlayan Ramazan Yazıcı oldu.

Yarışmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde birinciye 10 bin TL’lik ödülünü RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, ikinciye 7 bin TL’lik ödülünü RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, üçüncüye 5 bin TL’lik ödülünü RTB Meclis Başkanı Hasan Kopuz takdim etti.