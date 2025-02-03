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Büyükşehir, Deprem Şehitlerinin Anısını Yaşatıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken anlamlı bir çalışmaya imza attı. Ana hizmet binasına kurulan led ekranlarda, ilk depremin saati olan 04.17 gösterilirken, aynı zamanda depremde yaşamını yitiren 12 bin 789 vatandaşın ismi de ekranlarda yer aldı.

Haber Merkezi
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Büyükşehir, Deprem Şehitlerinin Anısını Yaşatıyor
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Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken anlamlı bir çalışmaya imza attı. Ana hizmet binasına kurulan led ekranlarda, ilk depremin saati olan 04.17 gösterilirken, aynı zamanda depremde yaşamını yitiren 12 bin 789 vatandaşın ismi de ekranlarda yer aldı.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasına eklenen led ekranlarda, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremin saati olan 04.17 gösterilirken, aynı zamanda depremde yaşamını yitiren 12 bin 789 vatandaşın ismi de ekranlarda yer aldı. Yapılan bu çalışma, şehrin hafızasında derin izler bırakan depremin unutulmaması ve hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarının yaşatılması amacıyla hayata geçirildi. Çalışmayı gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, birçok kişi bu anlamlı projeden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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