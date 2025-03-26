Büyükşehirden, 1 Milyar TL’lik 2 Dev Ulaşım Projesi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Sümbüllü Kavşağı – Batı Çevre Yolu Bağlantı ile Sanayi Kavşağı projelerinde ilk adımlar atıldı. Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından projeleri tamamladık ve Karayolları Genel Müdürlüğüne sunduk. İhaleler yapıldı, inşallah en kısa sürede yapım süreci başlayacak. Toplamda 1 Milyar TL’lik bu iki büyük yatırımla şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla yeni projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sümbüllü Kavşağı – Batı Çevre Yolu Bağlantı Projesi ile Sanayi Kavşağı Projesinde ilk adımlar atıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik çalışmaları tamamlanan projeler, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne sunuldu. İhalesi yapılan projelerin kısa süre içerisinde yapım süreçlerinin başlatılması hedefleniyor. Toplam 1 Milyar TL yatırım bedeline sahip iki proje ile özellikle şehir içi trafiğin yükünü azaltmak, sanayi bölgelerine ve çevre yoluna daha hızlı ve güvenli ulaşımı sağlamak amaçlanıyor.

Görgel: “Şehrimizin Ulaşım Altyapısını Daha da Güçlendireceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ulaşım yatırımlarının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Görgel, “Sümbüllü Kavşağı – Batı Çevre Yolu Bağlantı Projesi ile Sanayi Kavşağı Projesi şehrimizin batı aksında ulaşımı ciddi anlamda rahatlatacak iki önemli yatırım. Büyükşehir Belediyemiz tarafından projeleri tamamlandı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne sunduk. İnşallah en kısa sürede sözleşmeler imzalanarak yapım süreci başlayacak. Toplamda 1 Milyar TL’lik bu iki büyük yatırımla şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Kahramanmaraş’ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.