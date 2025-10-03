  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 11 İlçeye 35 yeni sentetik saha
Takip Et

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 11 İlçeye 35 yeni sentetik saha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle şehre 35 yeni halı saha kazandırılacak. Kısa süre içerisinde başlayacak çalışmalarla 11 ilçenin tamamında gençler yeni spor alanlarına kavuşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 11 İlçeye 35 yeni sentetik saha
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel
Takip Et

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle şehre 35 yeni halı saha kazandırılacak. Kısa süre içerisinde başlayacak çalışmalarla 11 ilçenin tamamında gençler yeni spor alanlarına kavuşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde 11 ilçenin tamamına toplam 35 adet sentetik saha kazandırılacak. Gençlerin spora yönelmesini sağlamak, mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile şehir genelinde spor altyapısı daha da güçlendirilecek. Çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak ve mahalleler modern sahalara kavuşacak.

“Gençler Spora Teşvik Ediliyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızda gençlerimizin spora yönelmesi adına önemli bir adım daha atıyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile yaptığımız görüşmeler ile ilçelerimizin tamamına toplam 35 yeni sentetik saha kazandıracağız. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak ve mahallelerimiz yeni spor alanlarına kavuşacak. Bu sahalarla birlikte gençlerimiz hem spora teşvik edilecek hem de sağlıklı bir yaşam kültürüne katkı sağlanmış olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk’e, milletvekillerimize desteklerinden dolayı şehrim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehirler
Kocaeli’de ağaçlar kitap açtı
Kocaeli’de ağaçlar kitap açtı
UİB’ten eylül ayında 3,9 milyar dolarlık ihracat
UİB’ten eylül ayında 3,9 milyar dolarlık ihracat
Küpeli: "Yolu yaptık, kamudan köprü talebimiz var"
Küpeli: "Yolu yaptık, kamudan köprü talebimiz var"
BESA Otomotiv Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri oldu
BESA Otomotiv Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri oldu
Konya Büyükşehir’den çiftçiye 80 ton Macar Fiği desteği
Konya Büyükşehir’den çiftçiye 80 ton Macar Fiği desteği
Kutaş Ambalaj çevre dostu yatırımlarla büyüyor
Kutaş Ambalaj çevre dostu yatırımlarla büyüyor