Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 11 İlçeye 35 yeni sentetik saha

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle şehre 35 yeni halı saha kazandırılacak. Kısa süre içerisinde başlayacak çalışmalarla 11 ilçenin tamamında gençler yeni spor alanlarına kavuşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde 11 ilçenin tamamına toplam 35 adet sentetik saha kazandırılacak. Gençlerin spora yönelmesini sağlamak, mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile şehir genelinde spor altyapısı daha da güçlendirilecek. Çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak ve mahalleler modern sahalara kavuşacak.

“Gençler Spora Teşvik Ediliyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızda gençlerimizin spora yönelmesi adına önemli bir adım daha atıyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile yaptığımız görüşmeler ile ilçelerimizin tamamına toplam 35 yeni sentetik saha kazandıracağız. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak ve mahallelerimiz yeni spor alanlarına kavuşacak. Bu sahalarla birlikte gençlerimiz hem spora teşvik edilecek hem de sağlıklı bir yaşam kültürüne katkı sağlanmış olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk’e, milletvekillerimize desteklerinden dolayı şehrim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.