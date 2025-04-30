Büyükşehir’den 630 Milyonluk yatırım… Altyapısı Güçlü Elbistan İçin Çalışmalar Sürüyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İşleri (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ve AB iş birliğiyle 630 Milyonluk yatırımla Elbistan’da 5 mahalleye toplam 230 kilometre yeni içmesuyu hattı kazandırılıyor. Başkan Görgel, “Elbistanlı hemşehrilerimiz müsterih olsun; altyapısı güçlü, yaşam kalitesi yüksek bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Altyapının ardından da üst yapıda ilçemizde bir eksik bırakmayacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı altyapı seferberliğini şehir genelinde aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan’da da yeni altyapı hatlarının imalatı devam ediyor. Dünya Bankası ve Avrupa Birliğinin finansman desteğiyle KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Battalgazi, Orhangazi, Cumhuriyet, Yunus Emre ve Pınarbaşı mahallelerine 230 kilometrelik yeni içmesuyu hattı kazandırılıyor. Toplam 630 Milyon TL’lik yatırım bedeline sahip projeyle, bölgedeki içmesuyu altyapısı baştan sona yenileniyor. Sadece boru hatlarıyla sınırlı kalmayan çalışmalar çerçevesinde 6 adet servis deposu ve 5 adet terfi merkezi de kuruluyor. Sahada hummalı şekilde süren çalışmalarda fiziki ilerleme oranı %40 seviyelerine ulaştı. Bu stratejik yatırım sayesinde Elbistan’ın söz konusu beş mahallesinde yaşayan on binlerce vatandaşın içmesuyu ihtiyacı uzun yıllar boyunca kesintisiz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılanmış olacak.

“Altyapısı Güçlü, Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Elbistan”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için ilk günden itibaren sahadayız. Bu süreçte sadece üstyapıya değil, altyapıya da aynı kararlılıkla yatırım yapıyoruz. Elbistan’da hayata geçirdiğimiz bu içmesuyu hattı projesi, hem ölçeği hem de hedefleri itibarıyla çok önemli. Dünya Bankası ve Avrupa Birliğinin finansman desteğiyle yürüttüğümüz bu çalışmayla beş mahallemizin içmesuyu sorununu uzun yıllar boyunca tamamen ortadan kaldıracağız. Bu projede şu an itibarıyla yüzde 40 seviyelerine geldik. Yani önemli bir eşiği geride bıraktık. Elbistanlı hemşehrilerimiz müsterih olsun; altyapısı güçlü, yaşam kalitesi yüksek bir şehir hedefiyle yolumuza durmadan devam ediyoruz. Altyapının ardından da üst yapıda eksik bırakmayacağız” cümlelerini kaydetti.