Büyükşehir’den Bursa’ya 2 milyar liralık ulaşım hamlesi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda ulaşım yatırımlarından tarihi yapılarla ilgili gelişmelere kadar pek çok başlıkta açıklamalarda bulundu. Bozbey, “Bursa’yı yoğunlaştırmak yerine yaymalıyız” dedi. Toplantıda BURULAŞ, BursaRay, BUDO ve Ulaşım Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bozbey, yeni ulaşım projelerini de kamuoyuyla paylaştı. 22 kilometrelik Çalı–Demirtaş raylı sistem hattı için çalışmalara başladıklarını belirten Bozbey, hattın 16 istasyondan oluşacağını ve yaklaşık 700 bin kişiye hizmet vereceğini söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaşanan taşınmaz gerilimine değinen Bozbey, 1880’li yıllarda yapılan ve 1928’de belediye adına tescillenen Tarihi Belediye Binası için Vakıflar’ın yıllık 1 milyon 440 bin TL kira talep ettiğini açıkladı. Bozbey, kütüphane, hamam, konak ve çeşitli kültürel yapılar da dahil olmak üzere birçok mülkün benzer gerekçelerle belediyeden alındığını ifade etti.

Asfalt ve ulaşımda dev yatırım

Son bir yılda 136 bin ton asfalt kaplama, 147 bin metrekare tretuvar çalışması yapıldığını aktaran Bozbey, 2024-2025 döneminde ulaşım yatırımlarının toplamının 2 milyar lirayı aştığını söyledi. 1061 mahallede çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan, kırsalda soğuk asfalt, merkezde sıcak asfalt ve parke taşı uygulamalarının devam edeceğini belirtti.

Bursa’daki yol ağının 5 bin 180 kilometreye ulaştığını ifade eden Bozbey, 455 köprü ve 85 alt-üst geçitle bu altyapının güvenliğini sağladıklarını kaydetti.

Yapay zeka destekli 48 akıllı kavşakla kent genelindeki bekleme sürelerinin yüzde 28 azaldığını belirten Başkan Bozbey, “Yeni dönemde 3 yapay zeka destekli kavşak ve 3 dinamik kavşak daha yapılacak, 15 noktaya sinyalizasyon kurulacak” dedi. UKOME toplantılarında 311 karar alındığını, minibüs–taksi dönüşüm sürecinin de sürdüğünü kaydetti.

Yeni projeler yolda

T5 adı verilen 10 kilometrelik yeni tramvay hattı için planlamaların sürdüğünü söyleyen Bozbey, hattın 9 istasyondan oluşacağını ve 420 bin kişiye hizmet vereceğini ifade etti. Bozbey ayrıca Bursaray’ın T1 ve T2 hatlarıyla entegrasyonunun başlayacağını, Üniversite–Görükle metro hattının ise bakanlık tarafından yapılacağını dile getirdi.

Ayrıca Geçit-Bademli Nilüfer Çayı Köprüsü için ihaleye çıkıldığını, Mudanya metrobüs hattı öncesi hızlı otobüs uygulamasının devreye alınacağını belirten Bozbey, İstanbul Caddesi, Güney İmar Yolu, Minareliçavuş Cezaevi, Akpınar-Filament Kavşağı gibi noktalarda altyapı ve trafik düzenlemelerinin yaz aylarında tamamlanacağı açıkladı.

Bursa’nın uzun yıllardır plansız büyüdüğünü vurgulayan Başkan Bozbey, yeni dönemde 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nın yıl sonuna kadar tamamlanacağını, 2026’nın ilk yarısında ise “Bursa Kent Anayasası”nın onaylanarak yürürlüğe gireceğini söyledi.