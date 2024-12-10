Çakır, Akdeniz ülkelerini işbirliği yapmaya çağırdı

MERSİN/EKONOMİ



Fes Meknes Ekonomi Forumu, 5-7 Aralık’ta Fas’ın Fes ve Meknes kentlerinde gerçekleştirildi. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Bilgi ve İletişim (ICT) Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, ‘Büyüyen Ekonomilerde Dijital Dönüşüm’ başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı. Akdeniz’in dijital ekonomilerde ve yüksek teknolojide Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve bazı Asya ülkelerinin gerisinde kaldığına dikkat çeken Çakır, birçok konu yanında dijitalleşmenin de bölgede bütünsel olarak planlanması gerektiğini vurguladı.



“Tarım, gıda ve su geleceğin petrolü olacak”

Forumun ‘Tarım Sanayindeki Firmaların Performansı ile Tarım ve Gıda Sektöründeki Yenilikçilikler’ konulu ikinci gününde söz alan Çakır, küresel iklim değişiminin en çok Akdeniz havzasını etkileyeceğini ve bu durumun da en çok tarım sektörüne olumsuz yansıyacağını kaydetti. Küresel iklim değişimi olumsuzluklarının kısa sürede yaşanacağını aktaran Çakır, “Hemen hemen benzer ekonomilere sahip olan Akdeniz ülkeleri rakip konuma gelerek birbirlerine zarar verebilir. Rakip olmak yerine birçok alanda ortak hareket edilmeli. Tarım, gıda ve su, geleceğin petrolü olacak. Yüksek teknoloji, dijital çözümler ve yapay zekayı daha çok kullanıp, tarım başta olmak üzere tüm sektörleri dijital dünyaya entegre etmek, hem verimliliği hem de doğayı korumak önemli. İşin insan sermayesi kısmı da ihmal edilmemeli. Küresel yeni bir dalga geliyor, hazır olmayız. Akdeniz havzasında ortak bir planlama gerekiyor. ASCAME ve MTSO olarak işbirliklerine hazırız” diye konuştu.