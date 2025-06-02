Çakırözer “Vatandaş ağzıyla kuş tutsa o vizeyi alamıyor!"

Eskişehir/Ekonomim

TBMM’de milyonların yaşadığı vize çilesine ilişkin konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Vize kuyruklarında aşağılanan, reddedilen vatandaşımız Kapıkule'den dışarı çıkamıyor! Tam 72 ülke vatandaşımızdan vize istiyor. İstiyor ama vatandaş ağzıyla kuş tutsa o vizeyi vermiyor” dedi.

“Dünyada tam 1 milyar 400 milyon insan Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor! Ama 86 milyon Türk hariç! Niçin böyle?” diye soran Çakırözer, “Bu iktidarın içte beceriksiz, dışta basiretsiz politikaları yüzünden. İçeride yasaklar, öğrenciye, TÜSİAD Başkanına, hukukçuya, gazeteciye yurt dışına çıkış yasak. Diğer yanda, açlık, yoksulluk, işsizlik” dedi.

Bu rezalete neden bir çare bulmuyorsunuz?

Türk vatandaşlarına yaşatılan vize çilesine ilişkin basında yer alan haberlerden örnekler veren Çakırözer, öğrencilerden sporculara, akademisyenlerden iş insanlarına vize başvurusu reddedilen vatandaşlara yaşatılan mağduriyetleri sıraladı. Çakırözer, “İşte, birkaç başlık gazetelerden: ‘Ürün fuarda, patron yok!’ Türk iş insanına Almanya'da vize çıkmadı, stantları akrabalar bekledi. ‘İtalya'da üniversite kazandılar ama okullarına gidemediler.’ ‘Polis memuru damat kendi düğününe katılamıyor.’ ‘Dünya şampiyonu Türk sporcuya Macaristan'dan vize ayıbı. Avrupa Şampiyonasına katılamadı!’ ‘Ünlü doktora Kanada'dan vize engeli. Kongredeki görevine gidemedi! Ve sonuncusu: Athena'nın Londra konseri vize engeline takıldı. Bu öğrenciler, sanatçılar, bilim insanları, iş insanları hepsi bizim insanımız, hepsi yüz akımız, gururumuz onlara yapılan bu ikinci sınıf insan muamelesi ayıp değil mi, yazık değil mi? Niye bu rezalete bir çare bulamıyorsunuz?” diye konuştu.

Birlikte çözelim

Çakırözer şöyle konuştu: “Bu kürsüden kaçıncı çağrımız? Ya siz çözün ya gelin birlikte çözelim diyoruz çünkü vatandaş mağdur ama sizin umurunuzda değil umurunuzda olsa işte buyurun, tam sırası kuralım komisyonu birlikte çözelim bu meseleyi”