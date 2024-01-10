Çanakkale ruhu Talas’ta yaşanacak

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Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanındaki törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale Kara Savaşlarının zaferle sonuçlandığı 9 Ocak’ta böyle anlamlı bir açılışa imza atmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Osmanlı Kültür Sokağı olarak bilinen Ali Saip Paşa Caddesindeki 5 numaralı konağı müzeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Yalçın, “Çok sayıda öğrenciyi hem Talas hem de Büyükşehir Belediyesi olarak Çanakkale’ye göndermiştik. Gidemeyenler için Çanakkale’yi bir model olarak buraya getirdik. Orayı gençlerimize aktarmamız gerekir diye düşündük. Bu sokağın restorasyonunda benden önce emeği geçen belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burada yeni keşfettiğimiz bin ton kapasiteli sarnıcı ‘Su Medeniyetleri Müzesi’ yapacağız. Aynı zamanda burada Talas Musiki Cemiyeti, Çınaraltı Büfesi, Tokana Restoran ve şimdi de Çanakkale Müzemiz de olunca milli ve manevi Osmanlı Kültür Sokağı ortaya çıkıyor” dedi.

Müzede Erciyes Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin 20 yıllık birikiminden oluşan müzede savaşta kullanılan gerçek eşyalar yer alıyor. Müzeyle ilgili teknik bilgiler veren Kilci, “6 bin 400 savaş malzemesinin yer aldığı müzede aynı zamanda 1 ihtisas kütüphanesi, 4 bin Çanakkale ile ilgili kitap, ayrıca cumhuriyet dönemine ait 10 bin kitap bulunuyor. Bunun yanı sıra seminer salonunda her hafta Çanakkale kahramanları film gösterimi yapılacak” diye konuştu.