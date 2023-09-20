CANİK, 25. yılını kutluyor

SAMSUN/EKONOMİ

Türkiye’nin savunma sanayii markalarından CANiK, 25’inci yaşını kutluyor. 1998 yılında Samsun’da küçük bir atölyede temelleri atılan CANiK, 25’inci yılında dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelerine tabancalarını, uçaksavarlarını, toplarını ve atış kontrol sistemlerini ihraç ediyor. CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, kuruluşunun 25’inci yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Zafer Aral mesajında, “CANiK ailesi olarak, 25 yıl süren bir yolculuğun gururunu ve sevincini coşkuyla kutlamanın zamanı geldi. 18 Eylül 1998'de, 69 senelik sanayici bir aile olarak Savunma Sanayine ilk adımımızı attığımız günden bugüne, gözünü Global Savunmanın zirvesine dikmiş bir hedefe sadık kaldık. Bu hedefe ulaşma yolunda, stratejik planlarımızı kararlılıkla uygulayarak bugünlere geldik” dedi.

‘Vizyonumuz küresel sahnede global marka olmak’

CANiK’in elde ettiği tarihi başarılarına, şirketin sahip olduğu ilkelerin rehberlik ettiğini belirten Zafer Aral, “Sürdürdüğümüz bu destansı yolculuk boyunca, dürüstlük, adalet, şeffaflık ve çözüm odaklılık gibi temel ilkelerimizden hiçbir zaman sapmadık. Bu ilkeler, CANiK'ın temel taşlarıdır ve bize yolumuzda rehberlik eden değerlerdir. Vizyonumuz, ateşli silahlar ve savunma alanında inovasyonun, kalitenin ve zeka dolu çözümlerin en üst düzeyde temsilcisi olarak, küresel sahnede Global marka olmaktır. Misyonumuz ise, ateşli silahlar ve savunma alanında geleceğin ürünlerini, hizmetlerini ve çözümlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve yetenekli insan kaynağına yatırım yaparak yüksek verimliliğe sahip akıllı süreçleri hayata geçirmektir” ifadelerini kullandı.

‘CANiK ailesi olarak, başkalarının hayal bile edemediği başarılara birlikte ulaştık’

“Son 25 yıl boyunca, sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda tüm dost ve müttefik ülkeler için bir çözüm ortağı olduk” diyen Zafer Aral, şöyle devam etti: “Hayallerimizi gözümüzde canlandırdık, planlarımızı yaptık ve bunları hayata geçirdik. Bu yolda karşımıza çıkan zorlukları, vefakar ve kararlı çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla beraber aştık. Hedeflere ulaşmada tesislerimizi Yüksek Teknoloji Merkezleri formunda hazırladık. CANiK ailesi olarak, başkalarının hayal bile edemediği başarılara birlikte ulaştık. Ve bundan sonra da birlikte çalışarak yeni zaferlere imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Sadece CANiK markası altında değil, sahip olduğumuz CANiK Academy, AEI Systems, Unirobotics, Unidef ve Mecanik gibi tüm iştirakler ve markalarımızla birlikte, bu heyecanı yaşamaya devam edeceğiz.”