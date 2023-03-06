CANiK, global marka yolculuğunu Almanya’da başarıyla sergiledi

SAMSUN - Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, yurt dışı turuna Las Vegas’taki SHOT Show ve Abu Dabi’deki IDEX’in ardından Almanya’da katıldığı iki fuarı daha ekledi. 28 Şubat - 1 Mart tarihlerinde Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen Enforce Tac Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda CANiK, dünya çapında ses getiren ürünlerini sergiledi. Kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetlere yönelik gerçekleşen fuarda, CANiK’in standı büyük ilgi gördü.

Fuarda CANiK’in 12,7 mm çapındaki M2 serisinde yer alan hızlı değiştirilebilir namlulu (Quick-Change Barrel / QCB) sürümü ve daha yüksek atım hızına sahip versiyonu CANiK M2F tanıtıldı. Yine aynı fuar kapsamında CANiK’in 2022 yılında satın alarak ekosistemine dahil ettiği köklü İngiliz şirketi AEI System’in 30x113 mm orta kalibre topu olan VENOM LR’nin tanıtımı yapıldı.

Ayrıca katılımcılar, CANiK’in orta kalibre top ve entegrasyon alanında gerçekleştirdiği yatırımların bir parçası olan UNIROBOTICS’in farklı konseptlere yönelik uzaktan kumandalı silah kulesi ve entegrasyon çözümlerine de büyük ilgi gösterdiler.

“CANiK, Avrupa’da da sektöre yön veren saygın bir noktaya geldi”

CANiK hemen ardından da 2-5 Mart tarihleri ​​arasında düzenlenen ve yoğun bir katılımın gözlendiği Avrupa’nın en büyük atıcılık, avcılık ve outdoor fuarı olan IWA OutdoorClassics 2023’te yerini aldı. Fuarda en yeni tabanca modelleri, ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve evrensel aksesuar markası olan MECANIK aksesuarları, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy katılımcılara tanıtıldı.

İki fuarda da beklentileri aşan bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral şunları söyledi: “Almanya’nın Nürnberg şehrinde gerçekleşen iki önemli fuarda yer aldığımız için çok mutluyuz. Bugün tüm dünya, Türkiye’nin savunma sanayinde ne kadar geliştiğine ve nasıl bir hızla gelişmeye devam ettiğine şahitlik ediyor. Bizler bu başarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.

Türk savunma sanayi ve CANiK olarak, kendi teknolojimizi ve konseptlerimizi tüm dünyaya bu önemli fuarlar sayesinde birinci ağızdan aktarabiliyoruz. Bugün, Amerika ve diğer kıtalarda olduğu gibi CANiK’in Avrupa’da da sektöre yön veren saygın bir noktaya geldiğini görmek bizlere ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi ispat ediyor.”