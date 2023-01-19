Çarşamba OSB, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

SAMSUN - Samsun Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin gerçekleştirilen genel kurulunda seçime tek liste ile giren mevcut başkan Selahattin Akkuş, yeniden seçilerek güven tazeledi. Kurula, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, oda başkanları, STK temsilcileri, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'nın sürekli büyüyerek geliştiğini dile getirdi. İlçe genelinde üretime ve istihdama yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildiren Doğan, "İstihdama yönelik bu çalışmalarımızda Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 7 bin 500, Tekstilkent tamamlandığında da 2 bin 500 kişinin istihdam etmesi amaçlanıyor. Bu yatırımlar ilçeye para girdisi ve alışverişin esnafımızda da artması demek. İnşallah esnaflarımızla birlikte büyüyen, gelişen ve göç alan Çarşambamızda nice güzel çalışmalara imza atacağız. Ben Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Selahattin Akkuş ve yönetimine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyor, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.