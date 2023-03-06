ÇAYKUR rekolte verimine göre 250 - 300 bin ton yaş çay almayı hedefliyor

Osman ŞİŞKO



RİZE - (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kuru çay satışı ile yaş çay alımının orantılı bir şekilde sürdürülmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: ‘’Geçen yıl geçirdiğimiz sezon da rekolte de beklenen den %15 gibi bir düşüş oldu. Bu durum üretici açısından eksiklik gibi kabul edilse bile normalde fiyat 7 TL’nin altına düşmediği için üretici ve kamu özel sektör için iyi ve sağlıklı bayram havasında bir sezon geçirdik. Sektörde bu anlamda sıkıntı oluşmadı. ÇAYKUR olarak 2021 yılında 860 bin 400 ton yaş çay alımı ile tarihinin en yüksek alımını yaptık. Bunula birlikte 160 bin ton kuru çay ürettik. 2022 yılına 160 bin ton çay satma hedefi koymuştuk. 582 bin ton yaş cay alarak bu hedefin de üzerine çıkarak 163 bin ton kuru çay satışı yaptık. Bununla birlikte ambarlarımızda bulunan eski yıllardan kalan çay stoklarını da eritmiş olduk. 2023 yılına 87 bin ton kuru çay stokuyla girdik ve bununda büyük bir kısmını eritmiş durumdayız. Bu yılın Mayıs ayına 25 - 30 bin ton stok ile girmiş olacağız. Yeni dönemde sürdürülebilir doğru, atıl kalmayacak bir stok politikası izleyeceğiz. Elimizdeki çayı da buna göre değerlendireceğiz.’’ Dedi.



Alim, çay üretim bölgesi olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kış mevsiminin yağışsız geçmesi nedeniyle çay müstahsillerinin endişeli olduğunu belirterek ‘’Havaların kurak olması çay bitkisini etkiliyor. Çay yağışlı ve nemli olan bölge de yetişiyor. Su olmadığı gibi çaydaki filizlenme kalitesi de olmuyor. Sağlıklı olmayacak yaprak verimsiz kalacak. Güneş genelde tek başına yeterli olmuyor. Güneş ile yağmur ikisi bir arada dengeli olması gerekiyor. Şuan da bölgemizde kar yağışı olmazsa olmazımız. Allahtan bu günlerde nispeten bazı yüksek bölgelere kar yağmaya başladı. Mart ayının sonuna kadar da yağış bekliyoruz. Bizim için hava şartları önemli. Toprak suya doyar, çay bitkisinin dinlenmesi başlangıçla devam ederse Mayıs ayında sürgünlerin güzel kaliteli olacağını düşünüyoruz. Temennimiz iyi bir kampanya olacağı ve verimli geçeceği yönünde. Bu sene yine normal hedeflerimiz doğrultusunda alımlara devam edeceğiz. Mayıs ayı ilk yaş çay hasadında genelde 250 bin ton alım yapıyoruz. Bu ilk alımda güzel sürgün olursa 300 bin ton yaş çay alma beklentimiz var. Ekonomik anlamda dönüşe bilmesi için ÇAYKUR’un alacağı yaş cay kapasitesi yıllık olarak 650 – 700 bin ton civarıdır. Bununla birlikte üreticimizin korunması anlamında ÇAYKUR yine üzerine düşeni yapar ve Üreticilerimizde bize ne kadar çay getirirse bizler bu çayı da almakla da mükellefiz.’’ diye konuştu.