ÇEK’ten Dilek Livaneli’ye anlamlı ödül

EKONOMİ/BURSA

Bu yıl 18’incisi organize edilen ÇEK Ödül Töreni’nde Eğitime Katkı Ödülü’nü almaya hak kazanan isim, “Dünya’nın en iyi 50 öğretmeni” arasında gösterilen Dilek Livaneli oldu. Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay geleneksel olarak ÇEK Ödül Törenlerini “Tevhid-i Tedrisat” yasasının kabul edildiği tarih olan 3 Mart’ta gerçekleştirerek çağdaş eğitime katkı sunan kişi ve kurumlara ödüllerini takdim ettiklerini ifade ederek, “Bu yıl 3 Mart’ta ise ÇEK Ailesi olarak Anıtkabir’de atamızın huzurunda olmanın onurunu ve gururunu yaşadık. Bu yıl ‘Eğitime Katkı’ kategorisinde çağdaş eğitim adına yaptığı değerli çalışmalarla alanında fark yaratan Sayın Dilek Livaneli’ye ödülümüzü takdim edeceğiz” diye konuştu.

Alpay konuşmasında son dönemde ülke gündeminde yer alan konulara da değinerek, “Ülkenin geleceği adına düşünce geliştirmenin ve bu düşünceleri kamuoyu ile paylaşmanın suç sayıldığı, kişilerin gerçekçi herhangi bir dayanak olmadan tutuklandığı, demokratik haklarını kullanan onlarca gencin haksız yere günlerce alıkonulduğu, karanlık ve antidemokratik bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç demokratik kazanımlar anlamında maalesef ülkemizi yıllarca geriye savuruyor” dedi.

Alpay, tüm bu olumsuzlukların üzerine son olarak proje okullarındaki öğretmen atamaları konusunun eklendiğine değinerek, 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminin bitmesine birkaç ay kala alınan bu atama kararlarının, çocuğun üstün menfaatinin korunması yaklaşımı adına doğru olmadığının altını çizdi.

“Öğrencilere daha fazla burs sağlanacak”

Alpay konuşmasında Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin bu yıl 30. kuruluş yılını kutladığını hatırlatarak, “3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi’nde inşa edilecek yeni spor kompleksinin 2025-2026 Eğitim Öğretim döneminde hizmete girmesi hedefleniyor. Spor salonumuzdan okulumuzun aktiviteleri dışındaki saatlerde ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor. Böylelikle daha fazla öğrencinin hayatına dokunacak burs olanaklarını arttırmak, projemizin birincil hedefi olarak dikkat çekiyor. Elde edilecek gelirle halihazırda Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan çocuklara barınma imkânı sağlamanın yanı sıra, ‘Tam burslu’ öğrenci olabilme fırsatı sunmak için önemli bir adım atılmış olacak” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı’na destekte bulunan Hasan Çetinkaya’ya, geçtiğimiz 29 Ekim’de kuruluşu gerçekleştirilen Hopa Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ni temsilen kuruculardan Bülent Topal’a ve organizasyona değerli katkılar sağlayan Almira Hotel’i temsilen Kurumsal İletişim Müdürü Gözde Koz’a plaketleri takdim edildi.

Plaket töreninin ardından Eğitime Katkı Ödülü’nü almaya hak kazanan Dilek Livaneli’ne ödülü ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay tarafından takdim edildi.

Törenin ardından Dilek Livaneli “Bir Dilek Yetmez” isimli özel sunumunu gerçekleştirdi. Gecenin finalinde ise 3 Mart Eğitim Kurumları Çok Sesli Korosu sahne alarak şarkılarını seslendirdi.