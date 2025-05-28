Çevikel: "Kredi paketi olumlu, ancak yapısal sorunlar çözüm bekliyor"

EKONOMİ/BURSA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın imalatçı KOBİ'ler için 25 milyar lira kefalet limitiyle yaklaşık 30 milyar lira kredi imkânı sunacak yeni destek paketini değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "İmalat sanayimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle işletme ve yatırım harcamalarına yönelik ayrılan bu kaynak, mevcut ekonomik konjonktürde üretimin devamlılığına ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacaktır. Paket kapsamında belirtilen kefalet oranı ve yararlanıcı başına kredi üst limitleri, KOBİ'lerimizin finansal anlamda bir nebze olsun rahatlamasına yardımcı olabilir" dedi.

Sanayicilerin üzerindeki yükün yalnızca finansmana erişimle sınırlı olmadığını vurgulayan Çevikel, "Sanayiciler olarak yalnızca kredi destekleriyle değil, daha köklü ve yapısal sorunlarla da mücadele etmekteyiz. Üreticinin omuzlarında finansman yükünün ötesinde, rekabet gücümüzü doğrudan etkileyen önemli maliyet kalemleri bulunmaktadır. Özellikle yüksek enerji maliyetleri, uluslararası pazarlarda rekabet etmeye çalışan sanayicilerimiz için ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu nedenle enerji maliyetlerini hafifletici teşvik ve düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çevikel, tüm kesimler için adil, şeffaf ve öngörülebilir bir vergilendirme sisteminin yanı sıra, uzun süredir gündemde olan yapısal reformların artık somut adımlarla desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, KOBİ’lerin küresel pazarlarda varlık gösterebilmesi, katma değerli üretim ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için markalaşma ve dijital dönüşüm süreçlerine hız verilmesi gerektiğini vurgulayan Çevikel, bu alanlarda özel teşvik ve destek programlarının geliştirilmesinin, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine ulaşmak adına kritik önem taşıdığını belirtti.