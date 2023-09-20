Ceyhan’da enerji merkezi için altyapı hazırlanıyor

Eray ŞEN/ADANA

Uluslararası ticaret için gerekli iki resmi kurum olan Ceyhan Gümrük Müdürlüğü ve Bölge Liman Başkanlığı geçtiğimiz aylarda kuruldu. Ceyhan Ticaret Odası (CTO) Başkanı Şeref Can, bölgede halen 7 olan liman sayısının gelişmelere paralel olarak 15’e kadar çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Bölgedeki gelişmeleri EKONOMİ’ye değerlendiren CTO Başkanı Can, Ceyhan’ın hızla Gebze, Kocaeli gibi bir sanayi bölgesi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Sanayi alanında yapılan yatırımların altyapı ve mevzuat ile desteklenmesi için iki önemli adım atıldığını açıklayan Can, “Bunlardan ilki olarak Gümrük Müdürlüğümüz kuruldu. Binalarını Ticaret Odası olarak biz üstlendik. Mevcut olarak Botaş bünyesinde İhtisas Gümrük Müdürlüğü vardı ve iki limana hizmet veriyordu. Serbest Bölge’deki Gümrük Müdürlüğü de ihtisas alanındaki şirketlere yönelik çalışıyor, toplam 3 limana hizmet veriliyordu. Bölgede bulunan diğer dört limanın gümrük işleri Mersin ve İskenderun’da yapılıyordu. Karmaşık bir yapı vardı. Gümrük Müdürlüğü’nün Ceyhan’a kurulması ile bütün ihracat-ithalat işlemleri burada yapılabilecek” dedi.

“Liman sayısı 15’e kadar çıkabilecek”

İkinci önemli adımın ise Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı’nın kurulması olduğunu ifade eden Can, şu bilgileri verdi: “Karataş dahil olmak üzere Tarsus Karasu sınırına kadar sorumluluk alanına sahip Liman Başkanlığı, bölgedeki limanlara gelip giden bütün gemilerden sorumlu. Halen bölgemizde, Ceyhan ve Yumurtalık sınırlarında 7 limanımız var. Kamuya ait Botaş ve Botaş International limanlarının yanı sıra, özel şirketlerden Toros, Sönmez, Emba, İsken ve Sanko limanları faaliyet gösteriyor. Sasa da bir liman yapacak, sayı sekiz olacak. Devletimizin son attığı adımlarla, en az iki limanı olan ana konteyner limanı bölgemize yapılacak. Lliman sayısı önce 10’a, ardından Rönesans ve diğerlerinin limanları ile birlikte 15’e kadar çıkabilecek.”

Bölgenin termik santrallerle kirlenmesini önledik

CTO Başkanı olarak 2013 yılında göreve geldiğinde, bölgede iki adet termik santral olduğunu hatırlatan Can, şöyle konuştu: “Burada 1.300 MW gücünde İsken termik santrali vardı ve aynı büyüklükte Enba termik santrali temel atma aşamasındaydı. Bir termik santralin kömür tüketimi günlük 400 kamyon, yani 10 bin tondur. İki termik santralde 20 bin ton kömür yanınca mutlaka çevreye, havaya, insan sağlığına zarar verir. Ayrıca 11 tane daha ÇED raporu alınmış, bu işi rant olarak gören firmalar da termik santral kurmaya hazırlanıyordu. Dönemin Enerji Bakanına durumu izah ettim.

İlçemizde 40 – 50 bin dönüm bir arazinin altında Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı bulunduğunu anlattık. Yeni termik santrallerin yapılması halinde bu su kaynağının tamamen elden çıkacağını söyledik. Geldiğimiz noktada iki santralin dışında yeni santral kurdurmadık. Bunların yerine milli ekonomiye faydalı sanayi tesislerinin yer alacağı organize sanayi bölgesinin kurulmasına öncülük ettik. Ceyhan OSB’de birinci etap bitti, ikinci etap devam ediyor ve çok büyük talep var. Ceyhan OSB bu bölgenin lokomotifi olacak.”