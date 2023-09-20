Meslek lisesi öğrencileri sanayicilerle buluştu

ADANA/EKONOMİ

ADASO Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Direktörü Çiğdem Yüzgeç, öğrencilere meslek seçimlerinde rehberlik etmek ve iş dünyasının gerçeklerini görmelerine yardımcı olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Yüzgeç, "Öğrencilerimize iş dünyasının kapılarını açmak ve onlara sektörleri daha yakından tanıtmak için bu tür etkinlikleri sık sık düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fevzi Tanatar ise yapılan çalışmayla ilgili olarak "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle pratik deneyim kazanmaları ve kariyerlerine yönelik daha bilinçli kararlar alabilmeleri için bu tür iş birliklerini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) hamiliğini yürüttüğü Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iki gün süren etkinlik boyunca; sanayi sektöründen; Emre Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tuzcu, Barış Teknolojik Tesisat Sistemleri Şirketin Kurucu Ortaklarından Metin Karabacak, KSG Makine Genel Müdürü Şule Karalı, BNS kalıp firma sahibi Bünyamin Kara, BOMAK Makine Kurucusu Ümit Özer, Kastamonu Entegre Adana Fabrika Direktörü Ergin Turan, Meka Havacılık Firma Sahibi Murat Aslan, Yepar Makine Şirketi Kurucusu Murat Kaya, Esen Kardeşler İşletme Müdürü Doğan Karakaya ile Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Emekli Eski Okul Müdürü Şen Şefik Arabacı bir araya geldi.